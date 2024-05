Vinicius Júnior e Rodrygo aparecem em Top-5 de lista de jogadores mais valiosos do mundo

(Foto: Divulgação/Real Madrid)- Outro brasileiro na lista é Gabriel Martinelli na 11ª colocação.

Nesta quinta-feira (29), o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) divulgou a lista atualizada sobre os 100 jogadores mais valiosos do mundo, que conta com a presença de Vinicius Júnior e Rodrygo no Top-5.

O líder, também do Real Madrid, é o volante Jude Bellingham, custando cerca de R$ 1,57 bilhão, seguido por Halaand (R$ 1,43 bilhão). Em terceiro, aparece o brasileiro Vinicius Júnior, que é avaliado em R$ 1,35 bilhão, e em sequência vem Rodrygo, avaliado em (R$ 1,23 bilhão). Phil Foden fecha o Top-5 custando cerca de R$ 1,14 bilhão.

Conheça os 20 jogadores mais valiosos

1-Jude Bellingham – Real Madrid – 280 milhões de euros

2-Erling Haaland – Manchester City – 255 milhões de euros

3-Vinicius Júnior – Real Madrid – 240 milhões de euros

4-Rodrygo – Real Madrid – 220 milhões de euros

5-Phil Foden – Manchester City – 203 milhões de euros

6-Bukayo Saka – Arsenal – 195 milhões de euros

7-Julián Álvarez – Manchester City – 168 milhões de euros

8-Lamine Yamal – Barcelona – 140 milhões de euros

9-Martin Odegaard – Arsenal – 135 milhões de euros

10-Florian Wirtz – Bayer Leverkusen – 133 milhões de euros

11-Gabriel Martinelli – Arsenal – 127 milhões de euros

12-Cole Palmer – Chelsea – 126 milhões de euros

13-Federico Valverde – Real Madrid – 124 milhões de euros

14-Rasmus Höjlund – Manchester United – 123 milhões de euros

15-Jamal Musiala – Bayern de Munique – 120 milhões de euros

16-Kai Havertz – Arsenal – 116 milhões de euros

17-Gvardiol – Manchester City – 115 milhões de euros

18-Alejandro Garnacho – Manchester United – 112,7 milhões de euros

19-Eduardo Camavinga – Real Madrid – 112,5 milhões de euros

20-Xavi Simons – RB Leipzig – 112,1 milhões de euros

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/05/2024/09:40:56

