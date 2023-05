“LIVRAMENTO” -Ex-presidente do Paysandu escapa da morte em acidente aéreo

Ex-presidente do Paysandu escapa da morte em acidente aéreo camera – (Foto| Reprodução/Paysandu/Instagram)

O advogado Alberto Maia viajava ao lado de um cliente quando a aeronave precisou fazer um pouso de emergência.

O avião onde viajava o ex-presidente do Paysandu, Alberto Maia, sofreu um acidente nesta quinta-feira (11). Após sofrer um problema mecânico em pleno voo, a aeronave precisou fazer um pouso de emergência.

Apesar do susto, Maia e os demais ocupantes do bimotor não se machucaram. O piloto conseguiu realizar a manobra com segurança e concluiu a aterrissagem sem maiores problemas.

Após o incidente, Alberto Maia fez uma postagem no perfil dele no Instagram, dizendo ter nascido “mais uma vez” e agradecendo o que considera ter sido um “livramento” divino, além de tranquilizar familiares e amigos sobre seu estado de saúde.

“Hoje nasci mais uma vez! Ao me deslocar de Belém com um cliente passamos por um grande susto, e tivemos que fazer um pouso de emergência. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré pelo livramento e parabenizar o piloto que fez uma excelente manobra para que pudéssemos aterrisar com o máximo de segurança. Obrigado meu Deus!!!!”, excreveu no comentário ao lado da foto que mostra o bimotor com o bico na pista de pouso. Alguns minutos depois, no entanto, a postagem não estava mais disponível na plataforma.

Postagem feita por Alberto Maia, após acidente com bimotor.

Ainda não se sabe que tipo de problema o avião de pequeno porte apresentou para fazer o pouso de emergência. No entanto, geralmente, as circunstâncias que envolvem acidentes com aeronaves da aviação geral são investigadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA).

