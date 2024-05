Fluminense leva susto, mas vira contra o Alianza Lima e termina fase de grupos da Libertadores invicto

(Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)- Keno, Marcelo e John Kennedy marcaram para o Tricolor, que agora espera o sorteio para saber quem vai enfrentar nas oitavas de final.

O Fluminense venceu o Alianza Lima no Maracanã por 3 a 2 e pela primeira vez na história, se classifica para o mata-mata da Libertadores de forma invicta. Keno, Marcelo e John Kennedy marcaram para o Tricolor.

Já classificado para o mata-mata, o Fluminense fez um jogo duro contra os peruanos, que ainda sonhavam com uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Os visitantes abriram o placar com Arregui e depois do empate com Keno, voltaram a ficar na frente com Serna. O sonho, no entanto, durou pouco. Marcelo e John Kennedy acabaram com a graça e viraram o placar para os donos da casa.

Com a vitória, o Fluminense chega aos 14 pontos e pode terminar a fase de grupos com a segunda melhor campanha da competição. Segundo colocado no Grupo A, o Colo-Colo também se classificou para o mata-mata.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (1), contra o Juventude, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Fonte: Tupi.fm e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/05/2024/09:40:56

