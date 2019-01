VIOLÊNCIA SEXUAL -Quarteto é preso por drogar e abusar sexualmente de menina de 12 anos

(Foto: Divulgação) – Polícia divulgou imagens do exato momento em que os policiais chegaram ao local e encontraram os homens no apartamento

A Polícia Militar prendeu quatro homens acusados de drogar e abusar sexualmente de uma menina de 12 anos dentro de um apartamento, de um conjunto habitacional, na cidade de Macapá, no Amapá. O flagrante ocorreu na última quinta-feira (3).

Segundo informações do Portal SelesNafes.com, o pai da menina luta agora para provar que ela é vítima e não cúmplice no caso, ao contrário do que vêm afirmando internautas em redes sociais.

“Minha filha não é traficante, como inventaram por aí. Ela é uma criança que estava sob cárcere privado”, disse o homem ao Portal.

Segundo o pai da menina, ela estava desaparecida desde as 22h do último dia 1° e uma das hipóteses da Polícia Civil, que investiga o caso, é que a jovem tenha sido feita refém dos suspeitos.

O pai da menina afirma ainda que testemunhas informaram, durante as buscas, que ela foi abordada e rendida com uma faca quando caminhava pelo conjunto.

Três homens foram encaminhados para a Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), um terceiro, que pode ser adolescente, foi apresentado, já na presença de um advogado e da família, na Delegacia Especializada em Investigação de Atos Infracionais (Deiai).

(Com informações do Portal SelesNafes.com)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...