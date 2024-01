Homem atraído para emboscada e é morto próximo a lixão em Redenção-Pará

O homem teria sido atraído pelos executores para fora da cidade e acabou sendo morta próximo ao lixão da cidade com vários tiros de pistola 380.

A equipe de investigadores da Delegacia de Homicídios da cidade de Redenção, no sul do Pará, procura por informações que levem a identidade dos autores de um crime de homicídio praticado na tarde do último sábado (20).

A vítima do assassinato foi identificada como sendo Márcio dos Santos Aquino que residia no Setor Marechal Rondon, na cidade de Redenção.

Marcio Santos foi executado de forma brutal com vários tiros de arma de fogo, supostamente de uma arma tipo pistola 380. Ao lado do corpo, foram encontrados cerca de 15 cartuchos deflagrados pelos executores.

De acordo com informações levantadas pela polícia, a vítima foi atraída para uma emboscada por três homens que estavam em um carro branco. A execução aconteceu às proximidades do lixão que fica localizado às margens da rodovia PA-287, distante a cerca de 10 quilômetros da cidade de Redenção.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por um popular informando que havia uma criança, chorando de forma desesperada, dizendo que o pai dela havia sido morto por três homens que estavam em um carro branco na saída da cidade. De acordo com a polícia, a vítima ainda tentou fugir dos assassinos, mas foi alcançada e morta a tiros disparados pelos executores.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, tenta a todo custo descobrir a motivação do crime que está sendo considerado como um mistério para a polícia.

De acordo com informações levantadas pela reportagem, a vítima era uma pessoa bastante popular no Setor Marechal Rondon, mas possuía envolvimento com o tráfico de drogas, e pode ter sido executado a mando de traficantes. A polícia segue investigando o crime.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2024/13:35:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...