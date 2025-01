Usuário de drogas agride sobrinha com pedrada na cabeça no Pará

Foto: Ilustrativa | O suspeito exigiu dinheiro da sobrinha para comprar entorpecentes, mas foi negado e ele reagiu com agressão.

Na manhã desta segunda-feira (6), um homem foi preso pela Polícia Militar suspeito de agredir a sobrinha no bairro Vitória Régia, em Santarém, no oeste do Pará.

A vítima, identificada como Esteffane da Silva Gomes, relatou ter sido agredida pelo próprio tio, José Carlos Bastos Viana Júnior. Segundo informações, o suspeito, que é usuário de drogas, exigiu dinheiro da sobrinha para comprar entorpecentes. Diante da negativa, ele teria utilizado uma pedra para golpear a cabeça da vítima, causando lesões visíveis.

De acordo com informações da PM, no momento da chegada da guarnição, a mãe do agressor tentou minimizar a gravidade da situação, afirmando que não havia ocorrido nenhuma agressão. No entanto, os agentes constataram os ferimentos da vítima e detiveram o homem, que apresentava comportamento hostil.

Foram empregadas técnicas de imobilização e o uso de algemas, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 11 do STF, para garantir a segurança dos policiais e do preso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima. Após o atendimento, a vítima foi conduzida à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O suspeito foi apresentado à delegada Andreza Sousa, que o autuou com base no artigo 129 do Código Penal, combinado com o artigo 7º da Lei Maria da Penha. A violência foi classificada como lesão corporal dolosa em razão do gênero feminino.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/08:35:42

