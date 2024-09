Virginia é internada às pressas após receber alta pós-parto

Foto: Reprodução | A influenciadora contou que, após ser diagnosticada com virose e reação alérgica, teve uma piora repentina dos sintomas e precisou passar mais uma noite internada no hospital.

A gravidez é um período único e especial na vida de uma mulher, marcado por diversas transformações hormonais e físicas. No entanto, é importante reconhecer que algumas gestantes podem enfrentar desafios adicionais relacionados à saúde, como as alergias.

Durante a gestação, o sistema imunológico passa por diversas alterações, o que pode torná-la mais propensa a desenvolver reações alérgicas cutâneas.

Poucas horas após receber alta da maternidade, a influenciadora Virginia Fonseca foi hospitalizada novamente, na madrugada desta quinta-feira, 12. Em suas redes sociais, a influenciadora contou que, após ser diagnosticada com virose e reação alérgica, teve uma piora repentina dos sintomas e precisou passar mais uma noite internada no hospital.

Nos stories do Instagram, Virginia apareceu no leito do hospital pela manhã e contou o que aconteceu: “Bom dia, bom dia! Eu sumi ontem porque eu vim pro hospital, gente. Josephino passou mais um dia dormindo no sofá, mas é porque eu continuo inchando muito e eu estava tomando o antialérgico, mas comecei a sentir dificuldade para engolir”, iniciou.

Na sequência, a apresentadora contou que já foi medicada. “A gente ficou com medo, então a gente optou por vir pro hospital. Meu dermato veio me ver, ele falou que tipo de alergia que era e que o medicamento que ele iria me passar eu não poderia voltar para casa, por motivos dele e ele está certo. Não sei explicar, mas ele achou melhor eu dormir aqui”, explicou.

Apesar do susto, Virginia contou que já estava se sentindo melhor e destacou que o inchaço deve permanecer por alguns dias. “Eu ainda não terminei de tomar os medicamentos que eu tenho que tomar, mas eu já tô me sentindo muito bem. Doutor Alessandro disse que provavelmente vou ficar meio assim inchada de uns três a cinco dias”, ela relatou e compilou fotos exibindo o rosto.

O que aconteceu com Virginia?

Vale lembrar que na última terça-feira, 10, a apresentadora contou que contraiu uma virose das filhas. “Galera, eu comecei a sentir os sintomas domingo. Então, provavelmente, domingo eu já estava com a virose, entendeu? Só que aí juntou tudo: pós-parto, virose… Depois vou contar pra vocês os perrengues que estou passando aqui”, ela contou.

Na sequência, Virginia também teve uma reação alérgica e precisou ser medicada após apresentar inchaço e bolinhas em seu rosto: “Sério. Agora era só isso que me faltava. Olha a bolinha que está dando na beirada do meu olho. Olha, gente, sabe, eu não sei mais o que eu faço. Que bicheira é essa que eu estou”, ela lamentou os sintomas.

Na quarta-feira, 11, Virginia retornou para casa com o pequeno em seus braços. Inclusive, ela posou ao lado do marido na saída da maternidade em Goiânia, Goiás. Além de José Leonardo, a influenciadora digital e apresentadora também é mãe de duas meninas, Maria Alice, que está com três aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um ano, e estão com o irmãozinho em casa.

Fonte: DOL Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/2024/13:19:59

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

