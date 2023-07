Virginia Fonseca posta foto de biquíni e seguidores mencionam Paolla Carossela: ‘está chorando em posição fetal’. (Reprodução / Instagram @virginia)

A influenciadora digital, Virginia Fonseca, 24 anos, compartilhou uma foto de biquíni em seu Instagram. A postagem ocorreu após o episódio envolvendo as críticas de Paola Carossella sobre os influencers com muitos seguidores, que só tem feed com seus corpos ou ‘foto de bunda’. Os seguidores fizeram elogios a loira e criticaram Paola. Confira!

Paola Carosella critica Virginia? Chef de cozinha fala de influencers: ‘só foto de bunda’

Na foto Virginia está de joelhos em uma poltrona, usando um biquíni florido e com as tatuagens aparecendo. Escreveu na legenda da publicação: De uns dias atrás? Ótima segunda para todos”, disse.

Os seguidores relembraram o episódio conflituoso com a Chef de cozinha Paola Carossella e comentaram: “Paola, olha a bunda da Virginia”, “Tem gente chorando com essa foto, posta mais”, “Por que choras, Paola?”, “Isso aí, posta mesmo! O insta é seu e um corpo é um corpo! E quem não gostar que lute”, “Essa hora a Paola está chorando em posição fetal”, foram os comentários recebidos por Virginia.

Relembre

A Chef de cozinha Paola Carosella deu entrevista ao podcast “PodPah” e questionou a popularidade dos influenciadores digitais que possuem milhões de seguidores nas redes. Entre suas falas e disse que: “Em um país como o Brasil, têm muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso […] Tem criadoras de conteúdo ou influencers que têm 42 milhões de seguidores e só postam fotos de bunda. Hoje conheci uma, que parece que inventou uma base que cai. Aí você vai ver o feed e só tem bunda”, relatou ao longo da entrevista no podcast.

