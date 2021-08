Visita: presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda em Ananindeua – PA hoje

A última vez que o presidente esteve no Pará foi há dois meses, para participar da comemoração pelos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém. (Foto:Isac Nóbrega / PR)

Ele vai participar de um evento de comemoração ao centenário da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará

O presidente Jair Bolsonaro cumpre hoje (18) agenda em Ananindeua, onde participa da programação de comemoração do centenário da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará (Comieadepa). As comemorações iniciaram ontem, e vão até amanhã, no Centro de Eventos Pr. Francisco Alves Ribeiro, no bairro do Una. Antes da agenda na Grande Belém, o presidente estará em Manaus, onde participa de solenidade de entrega de moradias populares.

A assessoria do senador Zequinha Marinho e os deputados federais Joaquim Passarinho e Éder Mauro, do PSD, aliados do presidente, informaram ao Grupo Liberal a agenda do chefe do Executivo federal programada para ocorrer na Região Metropolitana de Belém (RMB). O Planalto e a própria Comieadepa também confirmaram que ele estará em Ananindeua nesta quarta.

A última vez que o presidente Bolsonaro esteve no Pará foi há dois meses, no dia 18 de junho. Na ocasião, ele visitou três municípios paraenses. Em Marabá, participou da entrega de títulos de propriedade rural. Em seguida, foi para Novo Repartimento, para a inauguração do trecho pavimentado da Transamazônica (BR-230/PA). A agenda presidencial no Pará terminou à noite, na capital paraense, onde participou da comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, no Centenário Centro de Convenções, na Augusto Montenegro.

Por:Abílio Dantas

