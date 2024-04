Vítima de acidente de Jet ski continua na UTI após 18 dias

Após 18 dias internado, Sandro Siqueira segue acompanhado pela equipe médica do Hospital Santo Antônio em Sinop (MT).

Ele sofreu acidente ao colidir com Jet ski em uma árvore no rio Jamanxim em Novo Progresso-PA.

O acidente ocorreu no dia 17 de março de 2024. De acordo com informações apuradas pelo Jornal Folha do Progresso, Sandro Siqueira não está mais entubado e passou por cirurgia no rosto e continua internado na UTI do Hospital. Ainda conforme a informação, Sandro está consciente, em recuperação, e passará por outra cirurgia na mão.

O acidente

No dia do acidente, Sandro e sua namorada, estavam andando de Jet ski conduzido por ele, ao realizar manobra colidiu com uma árvore no rio jamanxim.

Com a forte colisão, os dois foram jogados na água. Uma testemunha que presenciou o acidente conseguiu tirar as vítimas da água, colocou em um barco e rapidamente socorreram as vítimas conscientes para o hospital municipal de Novo Progresso. O caso mais grave era o de Sandro Siqueira, já que ela apresentava cortes profundos no rosto e fratura no corpo. Ele foi transferido no outro dia de UTI aérea para o Hospital em Sinop (MT),exames preliminares mostraram água no pulmão, a namorada recebeu alta e se recupera em casa.

