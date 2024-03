Progressense que sofreu acidente com Jet ski é transferido para Hospital no Mato Grosso

(Foto:Arquivo Pessoal Facebook) – No início da noite deste domingo 17 de março de 2024, Sandro Siqueira, sofreu um grave acidente ao colidir com uma arvore no rio Jamanxim em Novo Progresso, ele foi socorrido por populares e internado na Clínica Sinhá. Conforme informações preliminares, ele teve parada cardíaca e foi entubado, os exames mostraram água no pulmão. Nesta segunda-feira, 18/03, foi transferido de UTI aérea para Hospital Santo Antônio na cidade de Sinop (MT), em estado grave.

Com acidente, a vítima sofreu ferimento no rosto braço e perna, e absorveu água no pulmão, rapidamente os familiares encaminharam a vítima de UTI aérea para o Hospital Santo Antônio de Sinop (MT), onde esta internado na UTI. Ainda conforme informação no momento do acidente com Sandro Siqueira que pilotava o Jet Ski, havia sua namorada Maria Eduarda na carona, ela teve ferimento em um dos braços e hematomas no corpo e passa bem.

Após os procedimentos necessários na Clínica Sinhá, optou-se pela transferência do paciente para o Hospital Santo Antônio no MT, para diagnóstico e tratamento especializado. O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com Hospital e a informação que tivemos que o quatro de saúde do paciente é estável, apresentou melhoras e deve passar por cirurgia no rosto e braço. A namorada teve fratura no braço recebeu alta está se recuperando em casa.



A notícias são desta o final da tarde desta terça-feira (19) .



Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/07:16:46

