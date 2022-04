Vítima de maus-tratos, criança teve a boca queimada pelo padrasto em Altamira, no Pará; mãe era conivente, diz Polícia

Polícia Civil (PC) prende casal por maus tratos contra crianças. — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Casal foi preso e foram flagrados portando ilegalmente arma de fogo, diz Polícia Civil.

Em Altamira, sudoeste do Pará, mãe e padrasto foram presos pelos crimes de maus-tratos contra crianças e posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil (PC) autuou o casal em flagrante na última terça-feira (5). (As informações são do g1 Pará ).

Segundo a corporação, em outubro de 2021, a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) tomou conhecimento de que um menor de idade estava sendo vítima de lesão corporal pelo padrasto, com a conivência da própria mãe. Ele apresentava queimaduras na região da boca.

No último dia 1º de abril, a equipe relatou que soube de um segundo filho do casal também estar sendo vítima de agressões físicas causadas pela mãe e o padrasto. De acordo com testemunhas, a criança apresentava lesões na orelha e nas costas.

Após as denúncias, a equipe da delegacia especializada, com o apoio da equipe da Delegacia de Homicídios e do Conselho Tutelar, se deslocou até a residência do casal, localizada na zona rural do município.

De acordo com os agentes, durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo espingarda, sem marcas e sem numeração aparentes, com uma munição de calibre equivalente.

Conforme informou a PC, o casal foi conduzido para a delegacia do município para o cumprimento de todas as medidas cabíveis.

