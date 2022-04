Avião brasileiro está desaparecido na Argentina; empresário, médico e piloto estariam na aeronave

Avião de pequeno porte que levava três brasileiros desaparece na Argentina (Foto: Reprodução / Divulgação / Van’s Aircraft / Via Revista Istoé)

De acordo com a Defesa Civil argentina, o contato com o avião foi pedido por volta das 18h30 desta quarta-feira

Um avião brasileiro de pequeno porte desapareceu na tarde desta quarta-feira (6), na Argentina. O último contato com a aeronave foi por volta das 18h30, segundo a Defesa Civil do País. De acordo com o Jornal Diario Jornada, três brasileiros estavam no avião: um empresário da construção civil de Florianópolis, um médico e mais o piloto. (As informações são do G1 Santa Catarina).

As buscas para tentar localizar a aeronave continuam. Não se sabe se o piloto conseguiu fazer um pouso de emergência. A Defesa Civil argentina informou que chovia na região onde o avião desapareceu, mas que o tempo não impedia os voos.

A aeronave teria participado de um show aéreo em Comodoro Rivadavia. De lá, dois aviões teriam partido para El Calafate e depois seguiram para Trelew, mas só um deles chegou ao destino.

