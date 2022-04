Valmir Climaco concorda em se retratar nas redes sociais e pagar R$40 mil

(Foto:Reprodução) – Em audiência de conciliação realizada na quarta-feira (6), na modalidade virtual, o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, concordou em promover a sua retratação nas redes sociais, no prazo de 30 dias, e pagar o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) parcelado em 04 (quatro) vezes, com depósito diretamente na conta do Conselho Municipal de Direito das Mulheres de Itaituba.

A primeira parcela deve ser paga até o dia 20 de abril de 2022 e as sucessivas na mesma data dos meses seguintes, ficando o cumprimento sob a responsabilidade do Ministério Público.

Climaco também deverá realizar campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher pelo prazo de 06 (seis) meses.

O acordo acontece no âmbito da Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio dos promotores de Justiça Ociralva de Souza Farias Tabosa e Nadilson Portilho Gomes.

O fiscal da lei acionou o prefeito de Itaituba na Justiça, em decorrência do gestor ter realizado declarações ofensivas ao se referir às mulheres que se encontravam em uma festa e às mulheres que residem na cidade, durante um evento em uma casa de show, na noite de sábado, 5 de março.

A sentença de homologação foi do Juiz de Direito Substituto, da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, José Leite de Paula Neto.

“AGIU COM DESPREZO E PRECONCEITO CONTRA AS MULHERES”, DIZ MP

Na ação, a Promotoria de Itaituba requer, liminarmente, o bloqueio de bens do prefeito no valor de R$ 200 mil, e que o gestor seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a todas as vítimas que comprovarem ter sofrido abalos emocionais, relacionados às declarações do demandado.

Requer também a condenação do prefeito ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e danos sociais, no valor de R$ 200 mil a serem revertidos a um fundo específico, indicado oportunamente pelo Ministério Público do Estado no curso do processo, para posterior destinação a projetos locais, regionais e nacionais de prevenção à violência sexual contra mulheres, bem como à proteção e amparo a vítimas desse tipo de agressão.

O CASO

Segundo divulgado nas mídias sociais, a festa ocorreu no sábado, 5 de março, no Município de Itaituba, onde o prefeito fez declarações sexistas, chegando a apontar para algumas mulheres presentes. Além das declarações, é possível verificar, por meio de vídeos que estão circulando nas redes sociais, o prefeito tirando a sua camisa, enquanto estava no palco, e interagindo com o público presente no evento. As declarações atingiram inúmeras pessoas, sobretudo pela circulação da notícia após os fatos.

“O requerido agiu com misoginia contra as mulheres presentes e até contra as que não estavam ali apenas por suas condições de mulheres. Agiu com desprezo e preconceito contra as mulheres. A sua conduta demonstra que para ele as mulheres são inferiores aos homens, o que resta bem claro pelo conceito de misoginia”, destacam na ação os promotores de Justiça Ociralva Tabosa e Nadilson Gomes.

Sobre o sexismo expresso no conteúdo das palavras do prefeito, a Promotoria de Itaituba enfatiza na ação: “o sexismo está fundado na crença de que um sexo – o masculino, no caso das sociedades patriarcais – é superior ou mais valioso do que o outro. Essa crença impõe limites sobre o que homens e meninos podem e devem fazer e o que mulheres e meninas podem e devem fazer”.

Os promotores ressaltam na ação que a misoginia e o sexismo afrontam a Constituição Federal de 1988, a qual prevê que homens e mulheres são iguais, nos termos do art. 5º, inciso I, e que um dos fundamentos da república federativa é a dignidade da pessoa humana, sendo que um dos objetivos fundamentais é promover o bem de todos sem preconceito de sexo e quaisquer outras formas de discriminação.

O Impacto

