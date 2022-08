Viúva e amante são presos acusados de homicídio contra marido em MT

Um casal foi preso nesta terça-feira (23) acusado de matar Edmilson Ferreira da Silva, 46, em março do ano passado. Até hoje o corpo da vítima não foi localizado. A presa na operação Súcubo é viúva da vítima e o homem seu amante. Ambos planejaram juntos o crime e fugiram para Goiás, onde foram presos mais de um ano após a morte.

Segundo informações da Polícia Civil, as apuração começaram após o irmão da vítima registrar queixa de seu desaparecimento em Rondonópolis (215 km ao Sul. No decorrer da apuração, os agentes descobriram que nãos e tratava de um sumiço, mas execução.

Foi descoberto que a mulher L.B.P, 40, mantinha um relacionamento extraconjugal com G.M.C.F., 58. Juntos, eles passaram meses premeditando o crime.

De acordo com a apuração, a mulher de Edmilson passou detalhes do dia a dia da vítima para seu comparsa e arquitetaram o homicídio. Na data do crime, G.M.C.F veio a Rondonópolis e, junto com a mulher, executou a vítima. Logo após o crime, ela foi para Goiânia, onde seu amante já residia.

O casal responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Apreensões

Durante a operação deflagrada nesta terça-feira, as equipes policiais flagraram diversos animais silvestres mantidos em cativeiro nos endereços alvos das buscas. Os animais foram encaminhados à Delegacia de Meio Ambiente de Goiânia para apuração das responsabilidades.

O nome da operação, Súcubo, faz referência a uma personagem mitológica de um demônio com aparência feminina, que invade o sonho dos homens a fim de ter uma relação sexual e lhes roubar a energia vital.



Por:Jornal Folha do Progresso em 24/08/2022/08:05:53 com informações da Gazeta Digital

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...