Vizinhos confundem cortina com corpo pendurado e chamam os bombeiros

Na noite do último domingo (12/1), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para uma ocorrência inusitada em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Um vizinho, alarmado, relatou ter avistado o que pareciam ser duas pernas humanas penduradas na janela de uma residência. De imediato, equipes de salvamento foram enviadas ao local para averiguar a situação.

Ao chegarem, os bombeiros se depararam com uma cena inesperada e hilária: o “corpo” não passava de uma cortina retorcida. A peça de tecido, amarrada de forma peculiar, criou uma ilusão visual sob a baixa iluminação, levando ao chamado de emergência. Os moradores da casa ficaram surpresos com a chegada da equipe de resgate e esclareceram que tudo não passou de um mal-entendido.

Apesar do engano, a corporação destacou a importância de descrever as ocorrências com o máximo de detalhes ao acionar os serviços de emergência, de forma a otimizar o atendimento e evitar deslocamentos desnecessários. “Sempre orientamos que a população forneça informações claras para que possamos avaliar rapidamente a situação e tomar as medidas adequadas”, explicaram os bombeiros.

O caso foi encerrado sem maiores incidentes, mas serviu como exemplo para reforçar a necessidade de atenção ao relatar emergências. Ainda assim, o CBMGO reafirmou seu compromisso em atender a todos os chamados com prontidão e eficiência, independentemente da natureza da ocorrência.

