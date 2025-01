Pé-de-meia Licenciatura: o que se sabe sobre programa que quer formar mais professores

Programa faz parte de pacote de ações do Mais Professores (Foto: Banco de Imagens)

Governo federal deve anunciar programa ainda nesta semana, informou o ministro da Educação nesta segunda-feira (13)

Uma versão do programa Pé-de-meia para universitários matriculados em cursos de licenciatura será anunciada pelo governo federal ainda nesta semana, segundo o ministro da Educação Camilo Santana. A informação foi confirmada por ele nesta segunda-feira (13) em coletiva de imprensa, conforme apuração do g1.

O programa faz parte de um pacote de ações de um programa que o governo federal pretende lançar nesta terça-feira (14) no Palácio do Planalto, o Mais Professores. A iniciativa quer incentivar a docência no país.

— O presidente vai lançar o programa Mais Professores que vai permitir uma série de anúncios importantes para garantir o reconhecimento e a valorização dos nossos professores no Brasil, principalmente, da Educação Básica — disse Santana nesta segunda-feira.

Com a medida, os alunos que se inscreverem no Sisu para alguma vaga de curso de licenciatura já poderão optar por ingressar no Pé-de-meia Licenciatura. As inscrições do Sisu começam nesta sexta-feira (17).

Somente quem fez a última prova do Enem poderá participar do programa, informou o ministro.

— Só vai poder ter acesso ao novo programa Pé-de-meia licenciatura quem fez o exame agora em 2024 — explicou ele.

O que se sabe da iniciativa até o momento

Em novembro do ano passado, o ministro já havia falado como seria o Pé-de-meia Licenciatura. Veja o que foi anunciado até o momento:

O valor da bolsa será maior que R$ 500;

A nota do Enem será usada para ingressar no programa;

O estudante terá uma poupança.

Como funciona o Pé-de-meia para o Ensino Médio

O “Pé-de-meia” que já existe é voltado para jovens de baixa renda que estão cursando o ensino médio em escolas públicas e que cumpram os seguintes requisitos:

Apresentem uma frequência escolar mínima de 80%

Tenham sido aprovados no ano letivo

Tenham participado dos exames obrigatórios

Tenham entre 14 e 24 anos de idade

Sejam provenientes de famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Conforme a Agência Brasil, o Pé-de-Meia prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, que pode ser sacado em qualquer momento, além dos depósitos de R$ 1 mil ao final de cada ano, que só poderão ser retirados da poupança após a conclusão do ano letivo.

O programa é um incentivo para que os estudantes permaneçam na escola, evitando a evasão desses alunos.

