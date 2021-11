Voyage roubado em alta velocidade mata garoto em MT

(Foto:Reprodução) – Um garoto de apenas nove anos, foi atropelado e morto por um veículo, modelo Voyage, que seria produto de roubo/furto. O caso aconteceu na tarde deste domingo (7) em uma propriedade rural entre o município de Tangará da Serra e o distrito Novo Progresso.

Segundo informações do site Bem Notícias, a criança estava em uma motocicleta com o pai, que parou a moto para que o filho pegasse uma lata de bebida na estrada. Neste momento, o menino foi atingido pelo Voyage, que estava em alta velocidade. O motorista, perdeu o controle do carro e caiu em uma vala com o carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, a equipe tentou reanimar a vítima no local e a encaminhou para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Porém, a criança não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O motorista do carro foi encaminhado para delegacia.

