Mulher leva mais de 30 pontos após ataque de piranha na Praia Aramanay, em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Giro Portal.

De acordo com informações, ela estava tomando se banhando no rio quando sentiu uma fisgada em sua perna e saiu da água rapidamente, foi quando percebeu que tinha sido atacada por uma piranha.

Um novo ataque de piranha foi registrado na Praia Aramanay, em Itaituba, região sudoeste do estado. Dessa vez, a vítima foi uma professora identificada como Crislaine de Oliveira, que foi atacada enquanto se banhava no Rio Tapajós na tarde do último domingo, 7.

You May Also Like