WhatsApp lança globalmente recurso que permite grupos com mais de mil usuários; Brasil só deve ter em 2023

Ícone do WhatsApp. — Foto: Dado Ruvic/Reuters

Atualização também permitirá videochamadas de até 32 pessoas e envio de alertas para milhares ao mesmo tempo. Anunciada em abril, ela chegou a causar polêmica em virtude da proximidade com as eleições.

O WhatsApp está lançando globalmente o recurso “Comunidades” para organizar vários grupos em estruturas maiores, além de outros recursos, como grupos com mais de mil integrantes e enquetes, disse a empresa da Meta nesta quinta-feira (3).

Para o Brasil, no entanto, a ferramenta não será lançada antes de 2023, confirmou a empresa ao g1.

Isso porque, quando foi anunciada, em abril passado, a novidade gerou temores com relação ao combate à circulação de informações falsas durante as campanhas eleitorais. O Whatsapp informou, na época, que o “Comunidades” não seria lançado no país antes do término das eleições.

O aplicativo, inclusive, já tinha assinado uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tomar providências contra fake news, assim como outras redes sociais, mas depois esclareceu que a decisão de adiar o “Comunidades” era estratégia global da empresa, e não era um item do acordo.

Em agosto, o Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo recebeu um ofício do WhatsApp afirmando que o “Comunidades” não seria implementado no Brasil antes de 2023.

O que é o WhatsApp Comunidades

O “Comunidades” reunirá vários grupos de conversa sob guarda-chuvas maiores, onde os administradores podem enviar alertas para uma comunidade de milhares – um recurso que pode ser usado por locais de trabalho ou escolas.

O aplicativo agora também permitirá que o grupo tenha até 1.024 usuários, muito acima da restrição anterior de 256 participantes (ainda válida para o Brasil). Isso alinha o WhatsApp com seu principal concorrente, o Telegram. (Com informações do G1)

Atualização WhatsApp permite organizar grupos — Foto: Divulgação

Outros lançamentos de recursos incluem videochamadas de 32 pessoas, bem como enquetes no chat.

Atualização WhatsApp enquete no chat. — Foto: Divulgação

