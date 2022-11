Polícia Civil prende 5 suspeitos dos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro no Pará

(Foto:Reprodução) – A Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR), da Polícia Civil do Pará, deflagrou, na quinta-feira (3), a operação intitulada “Asfilat”, com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e prisão expedidos pela Vara Judicial da Comarca do município de Santa Maria do Pará, contra investigados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Ao todo, cinco pessoas foram presas. As prisões ocorreram nos municípios de Marituba, Benevides e Santa Maria, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com as investigações policiais, os crimes ocorreram no ano de 2020. Os cinco acusados teriam sido responsáveis por causar um prejuízo estimado em mais de R$ 809 mil, contra uma empresa produtora de matéria-prima para a produção de asfalto, no município de Erechim, no estado do Rio Grande do Sul.

Os responsáveis pela empresa vítima do golpe realizaram a venda do material a uma empresa fantasma criada pelos criminosos, que receberam o produto e repassaram a terceiros, sem efetuar qualquer tipo de pagamento.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas residências dos alvos da operação, as equipes policiais localizaram cerca de R$ 118 mil, em espécie, além de munições calibre 38.

O trabalho policial contou com a participação de 28 policiais civis. O nome da operação faz referência à primeira estrada de asfalto construída no mundo, com o objetivo de realizar o transporte de material para construção de pirâmides no antigo Egito.

Após o cumprimento dos mandados, todo o material apreendido será incluído no inquérito que apura o caso. Os cinco presos foram encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e se encontram à disposição da Justiça. (Com informações Agência Pará).

