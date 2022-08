Gato-maracajá é encontrado morto na BR-230 em Itaituba

O corpo do animal foi avistado na tarde desta sexta-feira (5), com marcas de suposto atropelamento – (Foto:Reprodução / Adriano Gambarini)

Gato-maracajá em imagem meramente ilustrativa.

Um gato-maracajá, da espécie Leopardus wiedii, foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (5), nas proximidades da BR-230, na região da Transamazônica, no município de Itaituba, sudoeste paraense. O que se sabe até o momento é que ele foi supostamente atropelado na rodovia, que fica próximo ao distrito de Miritituba. (As informações são do portal Plantão 24 Horas News.)

Dentre os biomas do Brasil, a região amazônica é uma das áreas que registram a ocorrência de animais dessa espécie.

Gato-maracajá em Itaituba: veterinária alerta que o contato com animal gera riscos de ataques.

Gato-maracajá assusta populares ao ser flagrado nadando no Rio Tapajós em Itaituba (PA).

Em imagem que circula pelas redes sociais, é possível observar um ferimento profundo na região do estômago do animal. Até o momento não se tem informações detalhada sobre a causa da morte do felino.

Esse é mais um dos casos registrados de incidência do animal na região de Itaituba. Moradores do município identificaram na tarde da última quarta-feira (4), outro gato-maracajá nas redondezas. Na ocasião, ele estava nadando no Rio Tapajós. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível identificar o animal visivelmente cansado. Não há confirmação de que este animal seja o mesmo encontrado nesta sexta.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/08/2022/08:05:53 com informações de O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...