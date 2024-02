Xiaomi pode anunciar em breve novo relógio inteligente; veja as imagens

(Foto: © Reprodução)- Acredita-se que o Xiaomi Watch 2 pode ser anunciado até ao final do mês.

A Xiaomi já adiantou que anunciará a série de celulares Xiaomi 14 no dia 25 de fevereiro, um dia antes do começo do Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, Espanha, onde ainda poderá ser revelado um novo relógio inteligente da marca.

Como conta o site GSMArena, várias lojas online europeias já estão vendendo o Xiaomi Watch 2, uma versão mais acessível do Xiaomi Watch 2 Pro que ainda não foi anunciada oficialmente.

As informações disponíveis indicam que o Xiaomi Watch 2 estará equipado com uma tela AMOLED de 1,43 polegadas com 466 x 466 de resolução, processador Snapdragon W5+ Gen 1, sistema operacional Wear OS e uma bateria com autonomia para 65 horas.

Lembrando que a Xiaomi ainda não oficializou este modelo do seu relógio inteligente, pelo que teremos de aguardar por novidades da empresa. Entretanto, pode ver as imagens do Xiaomi Watch 2 que estão circulando.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2024/18:26:44

