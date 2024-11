Yasmin Brunet exibe curvas de ‘sereia’ e encanta web

Yasmin chamou atenção ao exibir suas curvas em vídeo para divulgar sua marca de cosméticos | Reprodução: Instagram

Yasmin Brunet encanta com sua beleza e personalidade. internautas não economizaram nos elogios, confira!

Yasmin Brunet possui uma beleza fascinante, com suas curvas marcantes, cabelos loiros em tons dourados e olhos cor de mel, características que atraem olhares por onde passa, toda essa beleza lhe rendeu o apelido de “sereia”. No entanto, sua beleza vai além da aparência; quem acompanhou o Big Brother Brasil 2024 teve a oportunidade de descobrir sua personalidade doce e seu enorme coração humilde.

No último domingo, dia 17, a modelo encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo deslumbrante nas redes sociais, onde exibia suas curvas enquanto promovia sua linha de produtos de beleza.

Na legenda, Yasmin anunciou uma promoção especial: “Beauty Friday no site @yasminbeauty com os melhores preços do ano! Aproveite para comprar presentes para você, sua família e amigos. Não perca tempo! A promoção vai até acabar o estoque. E ainda dá para usar o cupom YAS15 para obter um desconto extra! Verão sem @yasminbeauty não é verão”.

Os comentários logo se encheram de elogios calorosos, com mensagens como: “Deusa maravilhosa”, “A mais linda com os melhores produtos” e “Ela é o puro sol, irradiando calor e alegria”, refletindo a admiração de seus fãs.

