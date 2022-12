Prefeitura de Novo Progresso – PA realiza Processo Seletivo com 362 vagas

O novo edital tem por objetivo preenchimento de oportunidades de níveis fundamental, médio e superior; saiba mais

No estado do Pará, a Prefeitura de Novo Progresso por meio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, divulga a abertura de um novo Processo Seletivo que tem como objetivo a admissão de 362 profissionais que tenham níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

Confira as vagas disponíveis de acordo com a escolaridade exigida:

Nível fundamental incompleto: Auxiliar de Serviços Gerais Educacional (31); Auxiliar de Serviços Gerais (45); Auxiliar de Eletricista; Carpinteiro (1); Coveiro (2); Cozinheiro (2); Eletricista Predial (1); Encanador (1); Gari (18); Jardineiro (1); Motorista de Veículo Leve (5); Mecânico; Operador de Máquinas Pesadas (25); Pedreiro (2); Pintor; Soldador; Vigia (15); Vigia Educacional (7).

Nível fundamental completo:

Motorista de Veículo Leve Educacional (2); Motorista de Veículo Pesado (10); Monitor de Transporte Escolar (29); Agente de Vigilância Epidemiológica.

Nível médio:

Assistente Administrativo (25); Assistente Administrativo de Trânsito; Assistente Jurídico; Artesão; Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate as Endemias; Elaborador de Projetos; Especialista em Comunicação, Publicidade e Propaganda; Especialista em Edição e Cinegrafia; Agente de Trânsito; Agente de Vigilância Ambiental; Agente de Vigilância Sanitária; Auxiliar de Sala Escolar (35); Auxiliar de Secretaria Escolar (4); Fiscal de Meio Ambiente; Fiscal de Tributos (4); Fiscal de Inspeção de Carne; Motorista de Ambulância (4); Motorista de Veículo Pesado Educacional (20); Secretário Escolar (4); Técnico em Higiene Bucal (4); Técnico em Agrimensura; Técnico em Enfermagem (15); Técnico em Radiologia; Técnico Agrícola (1); Técnico Agropecuário; Técnico em Entomologia; Técnico Ambiental; Técnico em Informática; Técnico em Laboratório; Técnico em Microscopia.

Nível superior:

Administrador; Analista de Sistemas; Advogado da Assistência Social; Advogado do Meio Ambiente; Arquiteto; Assistente Social; Assistente Social Educacional (1); Biomédico (1); Biólogo; Bioquímico; Enfermeiro (10); Enfermeiro Obstetra; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil; Engenheiro Ambienta; Engenheiro Agrícola; Engenheiro Eletricista; Engenheiro Florestal; Engenheiro Sanitarista; Farmacêutico (2); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo; Fonoaudiólogo Educacional; Geólogo (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista; Nutricionista Educacional; Odontólogo (2); Pedagogo; Professor de Educação Física; Professor Superior – Matemática (1); Professor Superior – Educação Física (1); Professor Superior – Pedagogia (25); Professor Superior – Língua Portuguesa; Professor Superior – Geografia; Professor Superior – História; Professor Superior – Ciências; Professor Superior – Artes; Professor Superior – Língua Estrangeira – Inglês; Psicólogo (2); Psicólogo Educacional; Turismólogo; Zootecnista.

Para concorrer a uma das chances é necessário que o candidato comprove a escolaridade exigida para o cargo desejado, além de outros requisitos presentes no edital.

Quando contratado, o profissional receberá remuneração no valor que varia de R$ 1.250,00 a R$ 4.308,79 ou R$ 20,20 a hora aula, para cumprirem suas funções de 36 a 40 horas semanais ou de 100 a 200 horas aulas.

Algumas das vagas ficam reservadas aos candidatos que se enquadram nos critérios descritos nos editais.

Inscrição

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no portal da FADESP, com a devida anexação dos documentos comprobatórios para a avaliação curricular e documental, mediante o pagamento de uma taxa que varia de R$ 40,00 a R$ 50,00. O prazo para se inscrever é de 2 a 15 de dezembro de 2022.

PARA INSCRIÇÔES E INFORÇÕES CLICK AQUI

EDITAL CLICK AQUI

Classificação

A classificação dos candidatos será mediante análise curricular e documental comprobatória dos dados pessoais da formação mínima exigida.

O prazo de validade do Processo Seletivo é de um ano, a contar da sua publicação.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo clique AQUI

PARA INSCRIÇÔES E INFORÇÕES CLICK AQUI

EDITAL CLICK AQUI

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/12/2022/07:05:53 com informações da prefeitura de Novo Progresso e do portal PCI concursos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...