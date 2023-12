Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofre acidente de carro

A assessoria de imprensa do cantor disse que ele estava consciente quando foi socorrido. Outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu nesta terça-feira (5).

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofreu um acidente na noite desta terça-feira (5) na BR-153, em Fronteira (MG). Segundo a polícia, o carro em que ele estava capotou após uma colisão. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) e não corre risco de morte.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, Zé Neto estava consciente quando foi levado para o hospital. Ele sofreu ferimentos no tórax e foi encaminhado para a realização de exames. Leia o comunicado na íntegra mais abaixo.

De acordo com a polícia, as primeiras informações sobre o acidente indicam que Zé Neto seguia pela rodovia quando colidiu lateralmente com o eixo de uma carreta. A assessoria do cantor disse que ele havia saído de seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP).

Após o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, causando interdição do fluxo. Em seguida, outros dois veículos se envolveram na batida.

A PRF informou que, ao todo, o acidente deixou cinco pessoas feridas:

Zé Neto, que estava em uma Trailblazer;

Uma mulher e uma criança, que estavam em um Fox;

Um homem e uma mulher, que estavam em um Creta.

Ainda segundo a polícia, a mulher que estava no Fox ficou gravemente ferida. As outras vítimas sofreram ferimentos leves.

As causas do acidente são investigadas.

Comunicado da assessoria de Zé Neto e Cristiano

“Informamos que o cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite dessa terça-feira (05) na saída do seu rancho, em Fronteira/MG.

O veículo do cantor capotou após colisão na rodovia. Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax e após primeiro atendimento na cidade de Fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto/SP.

Pedimos orações de todos para que tudo continue bem, novas informações serão fornecidas tão logo sejam confirmadas.”

Fonte: Por g1 / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/12/2023/17:17:17

