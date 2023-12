Advogado é executado com 10 tiros em bairro nobre da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso;Vídeo

O advogado Roberto Zampieri, de 57 anos, foi executado na noite de hoje ao sair de seu escritório no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. Ao menos, 10 tiros foram disparados contra o profissional. (Foto>Reprodução Folha Max)

O homicídio foi registrado na rua Topázio, uma das mais movimentadas do bairro e próxima a uma base da Polícia Militar. Informações preliminares dão conta que o profissional deixou o trabalho por volta das 20h00 e, ao entrar em seu veículo, foi surpreendido por um pistoleiro que estava a pé e efetuou vários disparos.

Os funcionários do escritório ouviram os disparos. Roberto Zampieri é um dos advogados mais antigos do Estado e seguia atuando em vários processos milionários e polêmicos.

Fonte: Folha Max/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/12/2023/06:38:31

