Saiba qual cor usar no Ano Novo de acordo com o seu signo

Acerte na cor do look para começar o ano com o pé direito | ( Reprodução/ Depositphotos )

Na virada do dia 31, as cores que escolhemos estão carregadas de superstições e significados. Confira a sua!

Com a chegada do fim de 2024, a escolha da roupa para o Réveillon ganha destaque, especialmente para quem acredita no poder simbólico das cores na virada do ano. A astrologia pode ser uma aliada nessa decisão, sugerindo cores e estilos que combinam com a energia do seu signo zodiacal.

Veja algumas dicas de peças, tecidos e tonalidades ideais para celebrar a virada com estilo e boas vibrações:

Confira:

Áries

O signo de Áries é regido pelo fogo, por isso, tons vibrantes como o laranja e vermelho são uma ótima opção para os looks de fim de ano das arianas. E isso tanto no Natal quanto no Réveillon, hein? Mas, se na virada você quiser usar o branco tradicional, aposte em modelagens modernas e confortáveis.

Touro

As taurinas que não gostam de perder tempo podem apostar em peças práticas e confortáveis nas confraternizações. Porém, se você for do tipo que preza pela elegância, invista em peças de alfaiataria.

Gêmeos

Versáteis e antenadas, as geminianas não têm medo de mudanças. Assim, você pode usar e abusar das cores na hora de montar os seus looks de fim de ano. Aposte nas cartelas de rosa, berry, verde e azul, que é a cor da comunicação.

Câncer

As mulheres do signo de Câncer são totalmente femininas, né? Por isso, as nativas podem apostar em tecidos como laise, rendas e bordados, além de peças no estilo tomara que caia e com volume, e cores em tons pastéis, doce de coco e branco.

Leão

Brilho e sofisticação compõem os looks de fim de ano das leoninas. Isso porque elas adoram ser o centro das atenções. Dessa maneira, vestidos amarelos e tons próximos como o dourado caem muito bem para as nativas desse signo.

Virgem

Para as virginianas, a sugestão são peças minimalistas e detalhadas na cor branca. Afinal, vocês não gostam de looks chamativos, não é? Mas, caso você queira dar um toque a mais, adicione um acessório maior ou mais colorido ao visual.

Libra

Simetria nas peças, harmonização de cores e ponto de luz constroem o look de fim de ano das librianas. Com isso, invista em tons de verde e azul, como a turmalina, que remete às pedras preciosas.

Agora, se a sua intenção é dar um ar mais chique à produção, aposte em estampas como as de tapeçaria clássica que são sucesso!

Escorpião

As nativas desse signo gostam de looks com bastante intensidade, sensualidade e ousadia. Assim, a sugestão é investir em tons de pink, uva, rosáceos e tonalidades que se aproximem da cartela vermelha. Para além das peças, a maquiagem também conta muito para o visual de Escorpião.

Sagitário

As sagitarianas adoram aventuras, viagens e a natureza, por isso, suas roupas trazem tons de frutas, flores, fauna e flora, sempre vivas e divertidas. Além disso, volumes, texturas e estampas podem completar o look.

Capricórnio

As capricornianas tendem a gostar do que é atemporal e clássico, mas também adoram descobrir tendências e investir em acessórios poderosos. Na roupa, vale apostar no preto e branco e até um vermelho mais queimado.

Aquário

Assim como as sagitarianas, as aquarianas gostam de ousadia e liberdade, mesmo nas festas em família. Por isso, estampas, cores vibrantes, cortes modernos e tendências vão servir para quebrar padrões e esbanjar estilo nas confraternizações.

Peixes

Tecidos fluidos e tons pastéis representam a sensibilidade das piscianas. A combinação do branco com renda é perfeita para o look de Ano Novo, por exemplo. Mas, se quiser vestir algo diferente, aposte em estampas psicodélicas, tingimentos naturais e tons aquarelados.

Fonte: Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2024/16:50:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...