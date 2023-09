Airbus A320 da Ural Airlines fez um pouso de emergência após ter problemas hidráulicos

Nenhuma das mais de 150 pessoas a bordo se feriu – Agência Tass/Divulgação

Um Airbus A320-200 da Ural Airlines fez um pouso de emergência na Rússia, no fim da noite de ontem (11), pelo horário de Brasília.

A aeronave de matrícula RA-73805, em operação há quase 20 anos, havia decolado de Sochi (AER), por volta das 19h15, com destino a Omsk (OMS), quando a tripulação reportou problemas hidráulicos e abortou a aproximação para pouso.

Veja ao vídeo:

Durante uma tentativa de desvio para Novosibirsk (OVB), houve perda de altitude e a necessidade de um pouso de emergência em uma plantação de milho nos arredores. Segundo a agência russa Tass, 156 pessoas estavam a bordo, mas não houve feridos.

Por conta das sanções internacionais aplicadas à Rússia desde fevereiro de 2022, devido aos conflitos com a Ucrânia, as aeronaves da Airbus e da Boeing que estão nas frotas das companhias aéreas do país estão ficando sem peças de reposição.

