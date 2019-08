Fotos picantes de Antonia Fontenelle causam alvoroço na internet

Aos 49 anos, apresentadora ganha elogios de seguidores nas redes sociais-(Foto:Reprodução)

Aos 49 anos, Antonia Fontenelle está com tudo. A musa aproveitou o clima relax do domingo (11) para colocar as curvas à mostra no Instagram e enlouquecer seus seguidores. Missão cumprida! Seguidores logo reagiram: “É beleza e ousadia que vocês querem?”, pergunta fã. “Maninha tu tá com o corpo mais arriba e cheio de colágeno que o meu que tenho 28”, lamenta outra internauta.

Antonia Fontenelle sempre fez a temperatura da web subir. A youtuber compartilhou a foto usando o body sensual e todo vermelho para divulgar as novas peças de uma marca de lingerie.

A loira mostrou a ótima forma e aproveitou para desejar um bom começo de semana aos seguidores. “Já na cama. Boa noite a todos e uma semana cheia gratas surpresas”, legendou. Nos comentários, os fãs ficaram babando por Antonia. “Arrasando como sempre”, disse uma internauta. “Mulherão demais!”, elogiou outra.

Por:Redação Integrada

