Filhote de onça resgatado em Novo Progresso foi levado para Goiás

(Foto>Reprodução Globo Play)- Conforme a informação o animal estava sozinho em uma área de mata, quando foi encontrado, no último domingo (11).

Ainda segundo moradores próximo a fazenda Piraiba onde o animal foi resgatado pelo Instituto Onça Pintada da cidade de Mineiros (GO) , o animal estava sozinho e não reagiu ao resgate foi colocado em uma caixa de papelão até chegar o resgate.

A região que o animal foi encontrado é do outro lado do rio jamanxim, aproximadamente 50 quilômetros da cidade, próximo da comunidade de Alvorada da Amazônia, zona rural, pescadores ajudaram no resgate do animal até ser entregue as autoridades.

VEJAM A NOTA DA SEMMA DE NOVO PROGRESSO

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso (SEMMA-NP) esclarece as dúvidas da população progressense a respeito do paradeiro do filhote de Onça Pintada encontrado nas proximidades da Comunidade de Alvorada da Amazônia.

A equipe de Fiscalização Ambiental da SEMMA-NP entrou em contato direto com os envolvidos a fim de entender a situação e garantir que o animal tivesse o destino correto.

Segundo o relator, um casal de pescadores não identificados abordou o caseiro de uma propriedade rural às margens do Rio Jamanxim e pediu que cuidasse do animal até que retornassem e o buscassem. O funcionário,por sua vez, comunicou o proprietário da Fazenda que, imediatamente, entrou em contato com o Instituto Onça Pintada (Mineiros -GO) e explicou a situação.

O Instituto providenciou a Autorização de Transporte Interestadual de Fauna (emitida pelo IBAMA) para que o animal fosse transportado até sua sede e então recebesse os devidos cuidados.

“O filhote, uma fêmea de aproximadamente três meses, foi levado no dia 11 de abril de 2021 e já se encontra em Protocolo de Tratamento de Filhotes”, declarou o Instituto.

A SEMMA-NP reitera que a captura, coleta e transporte de fauna silvestre, nativa ou em rota migratória sem a devida autorização licença do órgão competente é crime.

