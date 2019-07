﻿Semsa convoca pacientes que precisam realizar cirurgias eletivas ortopédicas

Serão retirados materiais ortopédicos, como fixadores e fios. As cirurgias ocorrerão em agosto.

Fixadores ortopédicos serão retirados no mutirão de cirurgias no mês de agosto — Foto: CHL/Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciou nesta terça-feira (30), a preparação das pessoas que necessitam de retirada de material ortopédico, como, por exemplo, fio e fixadores, em Santarém, oeste do Pará.

Os fixadores são colocados em pacientes que tiveram fraturas expostas e que necessitaram do material para recuperação do membro. A cirurgia para colocar o material é considerada de urgência, mas para retirada do fixador, passa pela programação da Secretaria de Saúde.

Mutirões para as cirurgias gerais foram realizados e encerraram no domingo (28). Agora chegou a vez das cirurgias ortopédicas que também estão incluídas no programa de mutirões cirúrgicos e serão realizadas em agosto.

A secretária de Saúde, Dayane Lima chamou para comparecerem à Semsa, os pacientes que precisam passar pela retirada de material ortopédico. “É preciso comparecer na Secretaria com cartão SUS, RG, CPF, comprovante de residência e autorização de internação hospitalar”, orientou.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...