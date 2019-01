Mulher é presa ao chegar no aeroporto com barras de ouro em Itaituba

(Foto:PF) – Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa em flagrante na quarta-feira (25), transportando 3 quilos em barra de ouro no município de Itaituba, no sudoeste paraense.

De acordo com informações da Polícia Federal, a prisão ocorreu no aeroporto de Itaituba, no momento em que a mulher desembarcava de uma aeronave vinda do estado do Amazonas.

A presa e o material apreendido foram conduzidos para o Posto da Polícia Federal em Itaituba para lavratura do flagrante.

(DOL com informações da Polícia Federal)

ITAITUBA-PA Presa em flagrante ao chegar em aeroporto com barras de ouro

