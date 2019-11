Principal investimento da Arábia Saudita no Brasil será na agricultura

(Foto:José Dias / PR / Fotos Públicas)- O governo federal anunciou que a Arábia Saudita vai investir US$ 10 bilhões

A prioridade da Arábia Saudita é investir os US$ 10 bilhões para o Brasil anunciados na terça-feira (29) em projetos ligados à agricultura, informou hoje o ministro do Comércio e Investimento do país, Majid bin Abdullah Al Qasabi.

“O Brasil está longe fisicamente da Arábia Saudita, mas com a tecnologia de hoje, todos os padrões de troca comercial mudaram. Identificamos com o presidente brasileiro algumas áreas [que podem receber investimentos]. A número um é agricultura, área em que achamos que podemos fazer mais com o Brasil”, declarou.

Na última terça, o governo federal anunciou que a Arábia Saudita vai investir US$ 10 bilhões, equivalente a cerca de R$ 40 bilhões, no Brasil por meio do Fundo de Investimento Público do país. Ainda não se sabe o prazo para que este investimento seja feito. Segundo o ministro saudita, o governo brasileiro apresentou 48 projetos. A Arábia Saudita agora estudará a viabilidade de cada uma das sugestões. Al Qasabi afirmou que uma delegação comandada por ele vai ao Brasil até os primeiros quatro meses de 2020 para aprofundar as análises.

Ele afirmou que Arábia Saudita importa cerca de 85% da comida consumida no país, sendo altamente dependente. Por isso, o país precisa de segurança alimentar e busca o Brasil como parceiro estratégico devido à experiência no setor. Al Qasabi elogiou a visita do presidente Jair Bolsonaro (PSL) à Arábia Saudita entre segunda (28) e quarta (30) e afirmou que a aproximação do brasileiro com o príncipe herdeiro, Mohammed Bin Salman, foi fundamental para a criação de um “relacionamento especial”.

O ministro da pasta, Onyx Lorenzoni, disse na terça que os sauditas já demonstraram interesse em construir a ferrovia “Ferrogrão”, de mil quilômetros de extensão que ligaria Mato Grosso ao Pará, para o escoamento de produtos agrícolas. O custo estimado deste projeto é de aproximadamente US$ 3 bilhões.

Por:Jornal Folha do Progresso com Redação integrada e informações do UOL

31.10.19 23h44

