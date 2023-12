Morre Avelino Ganzer, um dos fundadores do PT e da CUT e combatente da ditadura militar

Ganzer tornou-se uma voz importante na defesa dos direitos dos trabalhadores durante os anos da ditadura.

Membros de movimentos sindicais do Pará perderam, nesta quarta-feira (13), uma figura marcante na história da resistência contra a ditadura militar e luta pelos trabalhadores. Avelino Ganzer, trabalhador rural e figura de destaque na liderança sindical da região Norte, morreu aos 75 anos nesta manhã. A informação foi confirmada à reportagem pela família.

Segundo seu filho, Ricardo Ganzer, o sindicalista já lutava contra um câncer raro e agressivo na medula há cerca de sete meses. Avelino estava internado havia um mês, e uma semana atrás foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde sofreu uma parada cardíaca e precisou ser entubado, mas não resistiu.

O velório será aberto ao público, com início previsto para esta quarta-feira (13), terminando na manhã desta quinta (14) com o enterro. A despedida será em Murinim, em Benfica, no Pará.

“Meu pai sempre dedicou a vida às causas sociais e aos trabalhadores, fez questão de lembrar sempre que a luta de classes é algo que as pessoas precisam se conscientizar, precisamos ser mais críticos ao sistema e ser mais proativos”, disse o filho.

Ganzer tornou-se uma voz importante na defesa dos direitos dos trabalhadores. Ele foi um dos fundadores e primeiro vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), uma das principais organizações sindicais do país e também ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores (PT).

Durante sua trajetória, Avelino também lutou pelos direitos dos trabalhadores rurais, enfrentando perseguições e ameaças da ditadura militar. Segundo a CUT, ele sobreviveu a um acidente aéreo e a vários cercos.

Presidente da CUT no Pará, Vera Paoloni, diz que Avelino “deixa um enorme legado de contribuição à luta da classe trabalhadora”. Segundo ela, durante uma sessão especial pelos 40 anos da CUT na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), em que Avelino foi homenageado, no dia 13 de novembro, ele já estava internado. O filho dele, Ricardo, recebeu a homenagem.

Em suas redes sociais, o diretório nacional da Central Única dos Trabalhadores lamentou a morte do sindicalista. “Avelino Ganzer, presente! A CUT mais uma vez se enlutece, com uma perda irreparável para nós CUTistas. Um combatente da ditadura militar e um dos Fundadores da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras deixará muito saudades entre parentes e amigos”, escreveu.

Parlamentares

Políticos paraenses também se solidarizaram com o falecimento. O senador Beto Faro (PT) escreveu em sua conta no X: “Perdemos um dos nossos melhores. Avelino presente!”. Veja:

Já o deputado federal Airton Faleiro (PT) destacou que Avelino era um “homem de fibra e com histórico de luta impecável, caráter ilibado e com fé inabalável de que construiremos um mundo mais justo e igualitário”. Confira a mensagem em sua conta no X:

Fonte: O Liberal /Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2023/14:24:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...