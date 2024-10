2 homens e 3 mulheres, entre elas uma grávida, ficam feridos após serem atacados no km 170 sul; em Uruará | PA

Foto: Reprodução | Nesse domingo, 29/09, 5 pessoas deram entrada no hospital municipal de Uruará (PA) apresentando ferimentos. Todas vítimas de violência ocorrida no travessão do km 170 sul, a cerca de 80 km da faixa (Transamazônica). Segundo apurou a nossa reportagem, um homem na companhia de sua companheira teria seguido duas mulheres, uma delas que tem 18 anos e está grávida, e as teria agredido com chutes e pauladas, uma adolescente de 14 anos também teria sido atingida. Ainda segundo informações apuradas por nossa reportagem, um homem identificado pelo prenome Josinei ficou ferido por golpe de arma branca do tipo faca, também na mesma vicinal, tentativa de morte ocorrida possivelmente após discussão por política. Outro homem identificado pelo prenome Iure, também ficou ferido a golpes de faca. Ambos os esfaqueamentos ocorridos no local onde a bebedeira ocorria numa festa da comunidade.

Ainda não há informações sobre o quadro clínico dos feridos.

A equipe de Plantão da Delegacia de Polícia Civil de Uruará está apurando o caso.

Até o momento as investigações apontam o sujeito de prenome Marcelo com a ajuda da esposa dele, como suspeito de ter praticado o crime, tanto a violência contra as mulheres quanto o esfaqueamento dos dois homens.

A equipe de plantão da Delegacia de Polícia Civil segue com as diligências para prender o suspeito e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias e motivação das agressões.

Fonte: Gazeta Real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/19:52:30

