Homem morre após inalar gás tóxico, desmaiar e bater cabeça em balsa de grãos em Santarém

Local de onde a vítima foi retirada já sem vida pelos bombeiros militares — Foto: 4º GBM

Três homens desmaiaram em contato com gases tóxicos. Um deles, identificado como Jorlan Monte de Sousa , de 48 anos, teve um corte profundo na cabeça e não resistiu.

Um homem morreu na manhã desta quarta (3) em Santarém, no oeste do Pará, após inalar gás tóxico, desmaiar e sofrer corte na cabeça. O caso aconteceu em uma balsa de grãos que estava em um porto particular no bairro Área Verde.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, três homens inalaram gases tóxicos que são liberados por conta da umidade dos grãos.

Esses gases – butano, metano e propano -, são inflamáveis e asfixiantes, por isso os três trabalhadores acabaram desmaiando.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, os funcionários do porto particular, ao perceberem o quadro de desmaio, com o auxílio de um soprador conseguiram ventilar o local e prestar socorro a dois homens. Já o terceiro, com um corte profundo na cabeça, não apresentava mais os sinais vitais.

Tenente Samuel Mota, do Corpo de Bombeiros, informou que o resgate foi acionado pelo Niop (Núcleo Integrado de Operações), para atender uma vítima que teria sofrido uma queda de lugar alto.

“Nossa equipe de resgate saiu em deslocamento até o local da ocorrência. Ao chegar no local, detectamos que se tratava de um espaço confinado, um espaço fechado com pouca ventilação, pouca oxigenação. E aí nossa equipe, rápido, montou um sistema de salvamento em altura e conseguimos tirar a vítima de dentro do espaço confinado, um espaço confinado que certamente estava gasado com gases tóxicos, que são nocivos ao ser humano, devido a isso que a vítima, ao descer para realizar algum trabalho de inspeção em um porão de uma embarcação, veio a desmaiar. E aí nós retiramos essa vítima de dentro do poço e entregamos aos cuidados do Samu”, relatou tenente Samuel Mota.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também esteve no local, onde foi constatado o óbito. A causa da morte deverá ser confirmada apenas após exames de necropsia.

