20 municípios da região de Carajás estão no Mapa do Turismo

O turismo é uma das principais vocações econômicas do Pará. Cada região paraense possui suas belezas naturais e outros atrativos que chamam atenção de visitantes de várias outras regiões brasileiras e até do exterior.

Vinte municípios do sul e sudeste paraense já foram cadastrados no Mapa do Turismo Brasileiro do Ministério do Turismo (MTur), segundo a Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás – Amat Carajás.

A partir do cadastro, os municípios passam a integrar o Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (Sismapa), uma importante ferramenta do Governo Federal para definição de políticas públicas voltadas para o setor turístico.

O Mapa é anual e o cadastro pode ser registrado no sistema em qualquer época do ano. As prefeituras precisam apenas fornecer ao Sismapa os dados essenciais e atender aos critérios exigidos, conforme consta no site da entidade que você pode consultar clicando aqui.

Os municípios do sul e sudeste paraense cadastrados no Mapa do Turismo Brasileiro são: Água Azul do Norte, Conceição do Araguaia, Redenção, Rio Maria, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Tucumã e Xinguara (Região Araguaia); Breu Branco, Dom Eliseu e Tucuruí (Lago do Tucuruí); Dom Eliseu, Rondon do Pará e Ulianópolis (Região do Rio Capim); Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Marabá, Parauapebas, Piçarra, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia (Região de Carajás).

Ao todo, o Estado do Pará conta com 50 municípios já estão no Mapa, cabendo à Secretaria de Estado de Turismo (Setur), interlocutora estadual do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) do MTur, garantir assessoria técnica para que os municípios paraenses possam ser inseridos no Mapa.

