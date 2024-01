Suspeitos de aplicar golpes com site falso da Equatorial são presos em Imperatriz, no MA

O grupo é suspeito de aplicar golpes através da emissão de boletos em um site falso da empresa Equatorial Energia.

Sete pessoas foram presas, nesta sexta-feira (19), em Imperatriz, a cerca de 635 km da capital, suspeitos de integrar uma associação criminosa que aplicava golpes cibernéticos através de um site falso da empresa Equatorial Energia.

As prisões e apreensões foram feitas durante a operação “Fake Bill”, realizada pela Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) juntamente com a Polícia Civil do Pará (PC-PA). Segundo as investigações, o grupo utilizava um site falso da Distribuidora Equatorial Energia para aplicar golpes através de boletos falsos em nome da companhia.

Além da prisão, foram apreendidos três carros, seis motocicletas, cartões bancários, máquinas de cartões, celulares, notebooks, duas armas de fogo, munições, e documentos. A Justiça autorizou o bloqueio da contas.

Os sete suspeitos foram levados a sede da 10ª Delegacia Regional de Imperatriz e autuados pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/16:15:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...