3ª fase da operação ‘Cerberus’ apreende mais de 400 m³ de madeira na região do Chapadão

Equipe da 1ª Cipamb/CPA em operação na região do Chapadão, em Santarém — Foto: 1ª Cipamb/Divulgação

No interior de um veículo que estava no local, os policiais ainda encontraram cerca de 8kg de entorpecentes.

Durante a 3ª fase da operação “Cerberus”, a equipe da 1ª CIPAmb/CPA (1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental) encontrou na região do Chapadão, em Santarém, no oeste paraense, mais uma serraria clandestina e, aproximadamente, 8kg de entorpecentes. A ação foi realizada nesta quarta-feira (30).

Segundo a Polícia, uma caminhonete foi avistada na localidade, no momento da abordagem ao veículo, um dos homens conseguiu fugir para mata, e um outro, identificado como Wellington Mendes Moreira, foi preso.

Nessa fase da operação, os policiais apreenderam 183 m³ de madeira beneficiada e 230 m³ de madeira em toras. Sendo que no interior da caminhonete foi encontrada uma quantidade de droga (aproximadamente, 1kg de cocaína e 7kg de maconha).

O homem e o entorpecente foram apresentados à 16ª Seccional de Polícia Civil no início da noite desta quarta-feira. A caminhonete, que tem placa de Fortaleza (CE), foi apreendida e está a disposição da Justiça no pátio da delegacia.

Na semana passada, os policiais da operação “Cerberus” encontrou dois tratores, duas espingardas, três motosserras, maquinário tipo Induspan, e aproximadamente 208 m³ de madeira, sendo 108 m³ em tora e 100m³ beneficiada, dos tipos maçaranduba e castanheira. A madeira, os tratores e maquinário foram inutilizados no local devido a inviabilidade de condução até a área urbana da cidade.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...