Palmeiras avança à final com vitória sobre o América-MG e decide contra o Grêmio

O Palmeiras garantiu a classificação à final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. No Estádio Independência, após empate no Allianz Parque, o time visitante contou com gols de Luiz Adriano e Rony para vencer o América-MG por 2 a 0 em uma partida com poucas oportunidades.

Na briga pelo título da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrentará o Grêmio, que eliminou o São Paulo também nesta quarta-feira. As duas finais estão inicialmente previstas para os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021, com mandos de campo a serem definidos pela CBF por sorteio.

Pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG volta a campo para enfrentar o Guarani às 21 horas (de Brasília) deste sábado, no Brinco de Ouro. Já o Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores, pega o River às 21h30 de quarta-feira, em Avellaneda.

O Jogo – O primeiro tempo da partida disputada no Estádio Independência foi equilibrado. O Palmeiras procurou avançar sua marcação desde os minutos iniciais e, com seus atletas atacando a bola de forma constante, até conseguiu dominar as ações.

O time visitante manteve a posse de bola durante a maior parte do tempo em Belo Horizonte, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades de gol. Em um raro arremate na etapa inicial, Willian pegou a sobra após cruzamento de Marcos Rocha da direita e bateu para defesa de Matheus Cavichioli.

O América-MG também subiu a marcação para impedir o Palmeiras de sair jogando bom a bola no chão, o que provocou alguns chutões da defesa visitante. Nos acréscimos, pouco depois do chute de Willian, Sávio também arriscou um arremate e viu a bola sair à direita do gol.

O time mineiro voltou melhor para o segundo tempo e, ainda nos primeiros minutos, Felipe Augusto bateu de fora da área para defesa segura de Weverton. Pouco depois, Felipe Augusto cruzou da esquerda e, de frente para o gol, Juninho desperdiçou boa chance.

O Palmeiras inaugurou o marcador aos 23 minutos do primeiro tempo. Posicionado na direita, Rony acionou Luiz Adriano pelo meio. Da entrada da área, o centroavante ajeitou a bola diante do marcador e, com um toque sutil, acertou o canto esquerdo de Matheus Cavichioli.

Em vantagem, o Palmeiras procurou valorizar a posse de bola. Aos 39 minutos, Lucas Lima levantou na área em cobrança de falta pela esquerda e Mayke cabeceou para defesa parcial de Matheus Cavichioli. No rebote, também de cabeça, Rony praticamente definiu a classificação. Nos acréscimos, houve confusão perto do banco do América-MG.

Por: Gazeta Esportiva (foto: César Grecco/assessoria)30/12/2020 22:48

