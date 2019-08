Secretário de Educação de Altamira emite nota sobre foto com criança portando uma lata de cerveja

O Secretário Municipal de Educação de Altamira, Roni Heck. (Foto:Reprodução Internet)- Segundo o site Roma News a foto de uma criança segurando uma lata de cerveja, em uma festa promovida em uma comunidade rural de Altamira pelo secretário municipal de Educação, Roni Heck, escandalizou a população local neste final de semana.

Polêmica

Conforme a publicação do Portal Roma News, o secretário fez uma festa em homenagem aos pais da comunidade Princesa do Xingu, região do Assurini, onde distribuiu brindes, churrasco e bebida, gratuitamente para a população local. Na hora da entrega dos brindes, as imagens mostram uma menina, aparentando uns 8 anos, com a lata de cerveja, sendo levada à boca.

O Secretário procurou a redação do Jornal Folha do Progresso para esclarecimentos e enviou nota,leia abaixo;

LEIA A NOTA

O Secretário Municipal de Educação de Altamira, Roni Heck, vem esclarecer os fatos com relação as matérias publicadas em sites de notícias, que não foram apuradas de forma imparcial e não o procuraram para que pudesse se posicionar:

1 – A festividade em questão, realizada em Princesa do Xingu, não foi organizada por Roni Heck, ele era apenas um convidado. Ele participou somente da entrega de premiações.

2 – O Secretário repudia e jamais compactuaria com o consumo de álcool por menores de idade;

3 – A chefe de Gabinete da PMA não esteve no local e não aparece em nenhum vídeo ou imagem, como mencionado de forma errada na matéria. Seu nome foi citado apenas como agradecimento pelo apoio.

Lamentamos que nenhuma publicação tenha procurado o secretário para o que o mesmo pudesse falar sobre o episódio, o que claramente demonstra a intencionalidade do material.

ASCOM/SEMED

