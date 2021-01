Polícia investiga personal trainer que já roubou mais de R$ 1 milhão em joias de alunas no Mato Grosso

(Foto Crédito: Divulgação) – A polícia do Mato Grosso recuperou na terça-feira (29) duas peças de joias avaliadas em aproximadamente em R$ 33 mil furtadas por uma personal trainer em Cuiabá. De acordo com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf), a vítima teve os objetos furtados em abril de 2019, mas só procurou a delegacia na semana passada após descobrir que a mulher foi indiciada por outro crime parecido.

Conforme a polícia, a vítima teve um anel solitário de diamante avaliado em R$ 15 mil e uma meia aliança com pedras incrustadas avaliada em R$ 18 mil furtados no mesmo período em que a profissional prestou serviços no apartamento dela.

De acordo com o delegado Guilherme Bertoli, titular da Derf, a vítima relatou que a personal foi questionada sobre o desaparecimento dos anéis e a profissional descreveu uma das peças, sem que a vítima tivesse informado qualquer característica da joia.

A suspeita foi ouvida pelo delegado a respeito da ocorrência e responderá pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, em um novo inquérito instaurado pela unidade especializada.

Outros furtos

No último dia 18, a Derf Cuiabá esclareceu outros furtos praticados reiteradamente pela personal trainer, em uma residência de um condomínio de luxo. A investigação resultou na recuperação de peças de joias avaliadas em mais de R$ 1,4 milhão, além da apreensão de R$ 36 mil em dinheiro. Durante as diligências também foi identificado o receptador de um dos relógios furtados.

De acordo com a polícia, a corporação foi acionada pela proprietária da casa, que teve um relógio Rolex Rose furtado do seu quarto. Ela relatou ainda que outras joias estavam sumindo da casa desde que a profissional contratada passou a trabalhar e frequentar o local.

Entre as peças furtadas estavam outro relógio da marca Rolex e um anel de diamantes, avaliados aproximadamente em R$ 1 milhão. A suspeita foi encaminhada para a delegacia para esclarecimentos e confessou os furtos. A mulher confessou também que furtou outras peças, entre correntes, anéis, brincos e pulseiras. Depois de prestar depoimento, ela foi liberada.

Fonte:Da Redação ISTOÉ

30/12/20 – 15h51

