5 motivos para você ter um domínio próprio

Se você deseja ter uma presença online, seja com um site, blog ou até mesmo uma loja virtual, é imprescindível entender a importância de comprar domínio nos dias atuais.

Ter um domínio registrado aumenta as chances de ser lembrado pelos usuários como um domínio exclusivo, além disso, você não fica refém de subdomínios gratuitos e extensões que não são singulares.

Comprar domínio é sinônimo de maior credibilidade no mundo digital, aumenta sua visibilidade e faz com que sua marca garanta a exclusividade do nome. Já imaginou o nome da sua empresa estampado em sites aleatórios na internet?

Saiba que quanto antes você garantir seu domínio próprio, menores as chances disso acontecer. Quer entender melhor de que forma o domínio próprio faz tanta diferença pro seu negócio?

Separamos algumas informações importantes que vão te mostrar como comprar domínio é uma ótima opção e quais os principais motivos para você ter um domínio próprio.

O que é domínio?

O domínio virtual, também conhecido como URL, é basicamente o endereço do site na web, ou seja, o endereço que você digita no navegador para acessar qualquer site é justamente o domínio.

Pensando de forma figurada, o domínio virtual seria o mesmo que o seu user nas redes sociais, como o Instagram e Twitter. É por meio dele que as pessoas te encontram e identificam o seu site na web, por isso é tão importante ter um domínio próprio.

A partir do www. tudo que houver escrito depois corresponde ao seu domínio. Para quem é iniciante, algumas dúvidas relacionadas ao domínio virtual são muito comuns e podem gerar muita insegurança na hora de comprar domínio.

A primeira delas é sobre domínios nacionais e internacionais, quais são as diferenças e qual opção escolher. Primeiramente, é preciso entender que a respostas para essas questões são relativas e vai depender de vários fatores, pois cada caso possui suas demandas e especificidades.

No caso dos domínios nacionais, a entidade responsável é o Registro.br. e os domínios internacionais são consentidos pela ICANN, a qual possui empresas legitimadas que permitem o registro dos domínios.

Com isso, você deve estar se perguntando: Mas afinal, qual dos dois é melhor? Os domínios brasileiros são a melhor opção para quem deseja atingir o público nacional e obter maior alcance nas buscas nacionais.

Por exemplo, se você possui uma loja virtual e deseja atrair clientes no Brasil, comprar domínio nacional é sem dúvidas a melhor escolha.

Vantagens de ter o próprio domínio

Para quem está iniciando no mercado digital, o primeiro passo é entender as vantagens de ter o próprio domínio e as diferenças entre domínios gratuitos e um domínio registrado.

Os subdomínios gratuitos como o do WordPress, por exemplo, não oferecem os mesmos recursos que um domínio registrado. Além disso, ter um domínio personalizado é garantir uma experiência mais emblemática para os usuários e maiores chances deles memorizarem o nome da sua marca.

Imagine que você acesse o site de uma empresa X por meio do URL: www.wordpress.com/empresax e logo em seguida acesse o site de uma empresa Y com o seguinte URL: www.empresay.com.br.

Qual das duas agrega maior confiança e credibilidade? A resposta é completamente evidente e é sobre isso que falaremos agora.

Maior Credibilidade

Ter um domínio próprio multiplica o nível de credibilidade do seu negócio e gera mais confiança para o usuário ao acessar seu site. Um domínio personalizado significa maior investimento por parte da empresa e passa mais seriedade.

Tudo isso será um grande diferencial caso seu site seja um e-commerce ou forneça algum serviço. Além disso, registrar um domínio próprio mostra a sua preocupação com os usuários em oferecer uma experiência online mais otimizada e com mais eficiência.

Para as lojas virtuais ou qualquer outro tipo de comércio online, o domínio próprio garante mais segurança até mesmo nas transações financeiras e processos de pagamento online.

E-mail personalizado

Já parou para analisar o quanto um e-mail profissional transmite mais confiabilidade a qualquer negócio ou profissional? Saiba que essa é uma das maiores vantagens de ter um domínio próprio e um dos grandes motivos para você registrar o seu agora mesmo.

Ter um domínio registrado permite que você tenha acesso a um endereço de e-mail completamente personalizado e usufrua de um webmail profissional muito mais seguro do que as plataformas de e-mail tradicionais.

Padronizar a comunicação com o público e os clientes e utilizar um e-mail profissional é um grande diferencial para qualquer negócio, seja ele digital ou até mesmo físico.

Além disso, você fortalece a identidade visual da empresa e o nome da marca, gerando mais visibilidade ao seu domínio, inclusive com campanhas de e-mail marketing.

Possibilidade de criar subdomínios

Um subdomínio representa uma parcela menor do seu domínio, ou seja, tudo que vem antes do endereço de domínio é justamente o que chamamos de subdomínio. No caso do exemplo dado anteriormente com o site www.empresay.com.br, o subdomínio seria a parte www.

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, esses subdomínios podem ser alterados sem necessariamente ter que comprar outro domínio e esse é um dos outros grandes motivos para você ter um domínio próprio.

Para quem possui sites com grande densidade de informações e busca organizar melhor todos esses dados, uma boa opção é criar subdomínios e segmentar o conteúdo online em setores.

Mais presença e visibilidade online

Sites de buscas como o Google dão maior destaque para sites com domínio próprio, os quais possuem maior rankeamento em termos de SEO. Endereços de domínio mais intuitivos como os domínios próprios são mais valorizados pelos usuários e possuem maior alcance na internet.

Assim, com um domínio próprio as visitas ao seu site poderão aumentar de forma expressiva e refletirá no engajamento da marca. No caso do e-commerce, as possibilidades de venda serão maiores e você poderá atrair novos clientes.

Proteção a exclusividade da sua marca

Ter um domínio personalizado e fiel à sua marca é um dos grandes diferenciais no mercado digital. Isso porque o nome de domínio deverá ser a identidade visual do seu site, o que fará com que as pessoas memorizem e gravem o nome da sua marca.

De acordo com estatísticas da Registro.br, os domínios .br registrados até o início de maio de 2021 já somam mais de 4 milhões.

Ou seja, com o crescimento do e-commerce no Brasil e a aceleração da transformação digital, ficam cada vez mais restritas as opções de domínio disponíveis na web.

Se você possui um negócio digital e preza pela exclusividade, registrar um domínio próprio é essencial e urgente, pois é a única maneira de resguardar o nome da sua marca e a autoridade na internet.

Conclusão

São vários os motivos pelos quais você deve comprar domínio e garantir um nome próprio na web, pois as vantagens são inúmeras e as chances de aumentar a sua visibilidade na internet são significativas.

Um site com domínio próprio além de gerar maior conectividade com os usuários, faz com que a experiência online seja mais intuitiva e agradável, pois a credibilidade é maior e as funcionalidades melhores.

Outro ponto importante é contratar uma boa empresa que forneça serviços de hospedagem, pois esta será a engrenagem fundamental do seu site.

Por fim, busque sempre por domínios objetivos e que estejam conectados com a sua marca. Ter um domínio próprio é o fator crucial para quem deseja ter presença e audiência na internet.

Por:Cene Produtora com fotos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...