Polícia procura suspeito de invadir residência e matar mãe e filhas

A Polícia Civil de Rondônia identificou Jakcson da Silva dos Santos como o principal suspeito do bárbaro crime que chocou a cidade de São Francisco do Guaporé. Ele é suspeito de invadir uma residência no Bairro Cidade Baixa, na madrugada do feriado de 15 de novembro, e assassinar brutalmente Tereza Peterson, de 41 anos, e suas filhas Ana Vitória Peterson Gomes, de 11 anos, e Ayla Maitê Peterson Serafim, de apenas 8 meses. Uma quarta vítima, uma criança de 2 anos, sobreviveu ao ataque.

Conforme a investigação, Jakcson utilizou um tijolo para golpear mortalmente a mãe e a filha mais nova. Ele também tentou matar a criança de 2 anos, que foi encontrada com vida e socorrida por uma equipe médica. No entanto, o crime atingiu seu ápice de crueldade quando o assassino entrou no quarto da filha mais velha, Ana Vitória, onde a degolou. A polícia não descarta a possibilidade de que a menina tenha sido vítima de violência sexual antes de ser morta.

Detalhes do crime

Segundo o delegado responsável pelo caso, o suspeito permaneceu cerca de três horas na residência, cometendo os assassinatos e possivelmente tentando encobrir rastros. No dia seguinte ao enterro das vítimas, Jakcson foi visto no cemitério onde os corpos foram sepultados, atitude que reforçou a suspeita sobre ele.

Os corpos foram encontrados por uma filha de Tereza e seu genro no final da tarde do mesmo dia, às 17h. O cenário descrito pelas autoridades era desolador: Tereza foi encontrada ajoelhada, com as mãos amarradas por um cordão, um pedaço de pano na boca e marcas de violência extrema. Próximo ao corpo havia um tijolo usado no ataque.

Investigação e pedido de ajuda

A Polícia Civil de Rondônia solicita o apoio da população para localizar Jakcson da Silva dos Santos. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser repassada de forma anônima através dos canais oficiais das forças de segurança.

“O trabalho de investigação está avançado, mas é fundamental que a comunidade contribua com informações para que possamos capturar esse indivíduo o quanto antes”, declarou o delegado responsável pelo caso.

Como ajudar

A polícia reforça que qualquer detalhe pode ser crucial para prender o responsável por essa tragédia. Informações podem ser repassadas pelo número 197, da Polícia Civil, ou pelo 190, da Polícia Militar.

Enquanto o suspeito não é localizado, a comunidade de São Francisco do Guaporé segue em luto, abalada pela violência incompreensível que tirou a vida de uma mãe e suas filhas de maneira tão cruel.

