550 marcas estarão na 31ª Feira Regional da Beleza, no Centro de Eventos do Ceará

Com 100% dos estandes comercializados e diversas caravanas do país já confirmadas, a 31ª Feira Regional da Beleza contará com 550 marcas. (Foto:Divulgação)

Os lançamentos e números do mercado da beleza passam pelo Ceará, que no próximo mês de outubro receberá caravanas de todo o país na “31ª Feira Regional da Beleza”. A mais longeva feira do setor, organizada pela Associação dos Cabeleireiros do Estado do Ceará (ACEC), presidida por Gurgel do Amaral, acontecerá no Pavilhão Leste do Centro de Eventos do Ceará entre os dias 15 e 17 de outubro, das 13 às 21 horas. A expectativa é que a circulação de pessoas supere a do ano passado, que foi de 100 mil nos três dias, tanto em busca de produtos com preços diferenciados como na participação de cursos, palestras e workshops. Paralelamente, será lançado o “23º Congresso Regional da Beleza”, mais uma oportunidade para a atualização dos profissionais.

Ocupando uma área total de 14.500m2, a “31ª Feira Regional da Beleza” terá 357 estandes para visitação do público, sendo o menor tamanho de 9m2 e o maior de 2016m2, e 500 marcas. Entre as empresas participantes, estão: WU, Santa Clara, IAP, All Waves, Capilar Essência, Exala, Garden Hair, G7 Hair e Beauty, Escova Nuance, Crzy Make Up, Cheema Internacional, Force Man, Lizze-SR, Pró Hair, Santini, NB Professional e Sami Tesouras. Esperado por profissionais de todo o país que buscam lançamentos de produtos, equipamentos e serviços para cabelos, barbearia, manicure, depilação, maquiagem, podologia, cutelaria e varejo da beleza, o evento vem se superando ano a ano com a fidelização das empresas que elevam o seu faturamento em apenas três dias de vendas.

Para o presidente da ACEC, Gurgel do Amaral, “colocar e manter o Ceará como referência no mercado da beleza requer muita dedicação e paixão”. Juntamente com sua equipe da associação, ele se debruça o ano inteiro para pensar, organizar e realizar a feira. Por sinal, sempre inovador e ousado, Gurgel do Amaral ainda colhe o sucesso da primeira edição do “Outlet Feira Regional da Beleza”, ocorrido no último mês de abril, também no Centro de Eventos do Ceará. “Por entender a necessidade dos profissionais cearenses em se atualizarem e ter acesso aos principais lançamentos do mercado da beleza sem precisar sair daqui, puxei novamente para mim a responsabilidade de criar uma nova feira, em menor proporção a que já realizamos no mês de outubro, para que tivéssemos dois momentos no espaço de um ano”, explica.

Para outubro, 56 caravanas já estão confirmadas e outras se organizando para vir ao Ceará. Profissionais da beleza de Natal, Piauí, Maranhão, Mossoró, Campina Grande, Pará, Alagoas, Sobral, Iguatu, Macapá, Currais Novo, Caico, Parnamirim, Itapajé, itaitinga, Cascavel, Teresina,Itapipoca, Cajazeiras,Pau dos Ferros, Quixadá, Serra Talhada, Salgueiro, Apodi são alguns dos que já garantiram participação na “31ª Feira Regional da Beleza”. Além dos ingressos distribuídos para as empresas repassarem para os seus clientes, o público em geral também poderá fazer suas compras mediante a aquisição do ingresso por apenas R$ 10,00 por dia. Os profissionais também pagam R$ 10,00 e novamente terá arrecadação de alimento não perecível para doação.

Mercado da Beleza:

– Brasil possui o segundo maior número de empresas ativas

– Há 790 mil empreendimentos atualmente no país, composto por cabeleireiros, manicures e pedicures

– O quarto maior mercado consumidor no mundo é o Brasil

– Está entre as 12 áreas do setor de franquias com alcance de melhor faturamento no 1º trimestre de 2022 no país

– R$ 100 milhões foram gastos por consumidores na última década no país

Serviço:

31ª Feira Regional da Beleza

*Local: Centro de Eventos do Ceará – Pavilhão Leste

*Endereço: Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza/CE

*Data: 15, 16 e 17/10/2023

*Entrada: R$ 10,00 / dia

Fonte: Europartner/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2023/15:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...