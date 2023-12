75 artistas do Pará e do Maranhão compõem a Galeria Virtual do Arte em Cores

Painel Coletivo Concha Belém – (Foto Waldemar-Henrique) – Os trabalhos foram realizados em 16 cidades. O site conta ainda murais coletivos realizados em Belém e Parauapebas (PA), além de Buriticupu (MA)

Foram meses de trabalho ao longo de 2023 até que 16 cidades do Maranhão e Pará tivessem suas paisagens transformadas por 75 murais artísticos. Também foram produzidos painéis coletivos de grande dimensão em Buriticupu, no Maranhão, e Belém e Parauapebas, no Pará. Todas as obras agora poderão ser vistas na galeria virtual do projeto pelo endereço arteemcores.art.br. Na plataforma, ainda é possível encontrar registros dos 179 trabalhos de artistas maranhenses e paraenses já realizados dentro do projeto, desde a sua primeira edição, em 2020.

Com patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, o projeto percorreu neste ano as cidades paraenses de Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Ourilândia do Norte, Parauapebas, Tucumã, além da capital do estado, Belém. Todas ganharam intervenções artísticas. O objetivo agora é dar maior visibilidade para as obras dos artistas participantes, ultrapassando barreiras físicas e de acesso por meio da plataforma virtual, valorizando a arte urbana e suas diversas expressões artísticas.

Os trabalhos desenvolvidos refletem o talento, a criatividade e as experiências coletivas dos participantes durante as atividades de formação. Os painéis criados reúnem técnicas como graffiti, stencil e colagem, entre outras.

“Neste ano, tive a oportunidade de pintar na casa de um amigo, tendo todo o apoio e suporte da equipe do projeto, o que foi fundamental para o resultado final. A galeria virtual veio para somar no acesso aos trabalhos. Dessa forma, qualquer pessoa poderá ter acesso às nossas obras, potencializando o número de espectadores”, afirmou o artista de Belém, Fábio Graff.

“O Arte em Cores é um chamado para que a gente se entregue ao mundo artístico, e a galeria virtual tem uma importância muito grande para o nosso trabalho, porque ela faz a expansão da nossa arte. Produzimos os murais nos nossos munícipios, e esta exposição na galeria projeta a nossa arte para qualquer lugar do Brasil e do mundo. É muito bacana essa distribuição que a galeria virtual realiza”, declarou a artista de Parauapebas, Athena.

Impulso

O Arte em Cores visa capacitar e promover artistas visuais, com recursos como videoaulas de artes e monitorias, além de incentivo financeiro para produção de obras de arte urbana. O projeto já realizou 179 painéis no Maranhão e no Pará. Para chegar a este resultado, foram promovidos chamamentos abertos a artistas dos municípios atendidos pelo projeto. Os artistas receberam subsídio financeiro para a aquisição de material para a produção dos murais, além de capacitação e aperfeiçoamento técnico.

Uma comissão de seleção elegeu os artistas, que passaram para a segunda etapa do Arte Cores, quando são elaborados os painéis coletivos. Em 2023, foram produzidos um em Belém e um em Parauapebas (PA) e outro em Buriticupu, no estado do Maranhão.

“Ao longo de 3 edições, o Arte em Cores já passou por 47 comunidades dos estados do Maranhão e do Pará e teve a participação de mais de 175 artistas. O projeto tem como foco a produção de murais em espaços públicos, executados por realizadores residentes nos municípios participantes das 3 edições do Arte em Cores realizadas até 2023. Os painéis deixam as cidades mais coloridas, além de apresentarem os artistas para as comunidades onde vivem e para o mundo, através da exibição de seus trabalhos na galeria virtual do Arte em Cores. São maneiras de dar visibilidade aos talentos locais, valorizar as suas trajetórias e também de democratizar a arte”, pontuou André Amparo, coordenador do projeto Arte em Cores.

Serviço

O quê? Galeria Virtual do Arte em Cores reúne obras de 75 artistas do Pará e do Maranhão

Quando? Em ambiente on-line, a galeria já está no ar!

Onde? Endereço do site: https://arteemcores.art.br/

