Cidades do Pará estão entre as menos competitivas do Brasil, segundo ranking

(Foto: Reprodução) – Abaetetuba (392º), Redenção (394º), Cametá (396º), Alenquer (402º), Tailândia (403º), São Félix do Xingu (404º), Breves (405º), Itaituba (409º) e a lanterna Moju (410º) são algumas das cidades menos competitivas do Brasil

Parauapebas é a cidade mais competitiva do Pará e a 4ª da região Norte no Ranking de Competitividade dos Municípios 2023, divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Centro de Liderança Política (CLP). Belém surge na 8ª posição no ranking regional, ganhando 14 posições no comparativo com o ano anterior. Os números, a princípio, podem iludir, mas o estudo, que utilizou 65 indicadores de áreas consideradas fundamentais para a competitividade municipal, mostra a morosidade do desenvolvimento do Norte em comparação com as demais regiões.

Considerando o ranking geral, a discrepância é significativa. As cidades da região Norte mais bem posicionadas no ranking regional, figuram na parte de baixo quando considera-se o ranking nacional: Paraupebas é a 229ª, enquanto Belém ficou na 265ª posição de um total de 410 cidades analisadas. Quando o assunto é a parte de baixo da tabela, as cidades paraenses conseguiram dominar as últimas posições: Abaetetuba (392º), Redenção (394º), Cametá (396º), Alenquer (402º), Tailândia (403º), São Félix do Xingu (404º), Breves (405º), Itaituba (409º) e Moju (410º) são as cidades menos competitivas.

Palmas (TO) continuou na liderança do ranking regional, mesmo caindo 53 posições no ranking geral em relação ao ano passado, saindo do Top 100 nacional pela primeira vez. Manaus é a segunda cidade mais competitiva da região, seguida por Rio Branco (AC) e Parauapebas. Barcarena (12ª no ranking regional e 276ª no geral), Paragominas (14ª no regional e 325º no geral) e Ananindeua (17ª no regional e 344ª no geral), são os municípios paraenses que aparecem a seguir.

No ranking geral, Florianopólis aparece na liderança, seguida de São Paulo, Barueri (SP) e São Caetano do Sul (SP). A pesquisa avaliou 410 cidades brasileiras com população acima de 80 mil habitantes, seguindo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre os 65 indicadores, são analisadas a taxa de matrícula no ensino básico, acesso à saúde, saneamento, tempo para abertura de empresa e a velocidade de desmatamento ilegal. Os dados foram retirados de cerca de 35 bancos de dados públicos.

“De modo geral, desde a primeira edição, uma tônica muito grande no ranking são as disparidades em termos regionais. Vemos uma realidade para o Sul e Sudeste, e outra para o restante, principalmente no Norte. O agravante desse ano é que Palmas, que sempre tinha ocupado o top 100 no ranking geral, agora é a 124ª. Não temos mais nenhuma cidade do Norte, isso mostra um agravamento ainda maior das diferenças regionais. São critérios históricos que prejudicam performance”, diz Lucas Sêpeda, gerente de competitividade do CLP.

Os indicadores

Os indicadores são distribuídos em 13 pilares fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública: Sustentabilidade Fiscal, Funcionamento da Máquina Pública, Acesso à Saúde, Qualidade da Saúde, Acesso à Educação, Qualidade da Educação, Segurança, Saneamento, Meio Ambiente, Inserção Econômica, Inovação e Dinamismo Econômico, Capital Humano e Telecomunicações.

Ranking Regional

1. PALMAS – TO 124º

2. MANAUS – AM209º

3. RIO BRANCO – AC 213º

4. PARAUAPEBAS – PA 229º

5. JI-PARANÁ – RO 235º

6. CACOAL – RO 239º

7. GURUPI – TO 241º

8. BELÉM – PA 265º

9. BOA VISTA – RR 266º

10. VILHENA – RO 271º

11. ARAGUAÍNA – TO 274º

12. BARCARENA – PA 276º

13. ARIQUEMES – RO 288º

14. PARAGOMINAS – PA 325º

15. PORTO VELHO – RO 327º

16. ITACOATIARA – AM 342º

17. ANANINDEUA – PA 344º

18. SANTARÉM – PA 356º

19. TUCURUÍ – PA 361º

20. MARABÁ – PA 364º

21. MACAPÁ – AP 365º

22. CRUZEIRO DO SUL – AC 366º

23. BRAGANÇA – PA 371º

24. SANTANA – AP 372º

25. ALTAMIRA – PA 378º

26. PARINTINS – AM 380º

27. CASTANHAL – PA 383º

28. MARITUBA – PA 385º

29. MANACAPURU – AM 387º

30. ABAETETUBA – PA 392º

31. REDENÇÃO – PA 394º

32. CAMETÁ – PA 396º

33. ALENQUER – PA 402º

34. TAILÂNDIA – PA 403º

35. SÃO FÉLIX DO XINGU – PA 404º

36. BREVES – PA 405º

37. ITAITUBA – PA 409º

38. MOJU – PA 410º

Fonte: O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...