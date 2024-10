9 atletas morrem esmagados por contêiner na divisa de SC com o Paraná

Foto: Divulgação | A tragédia ocorreu na noite deste domingo (20).

Uma terrível tragédia ocorreu na noite deste domingo (20), na BR-376, próximo à divisa entre Santa Catarina e Paraná, resultando na morte de nove jovens atletas de uma equipe de remo. O acidente, que chocou a região, envolveu uma carreta desgovernada, uma van com os esportistas e um carro de passeio.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta, que transportava um contêiner, teria perdido o controle do veículo devido a uma falha nos freios. A carreta colidiu violentamente com a traseira da van, que transportava a equipe de atletas. A força do impacto lançou a van contra um carro, antes de ser arrastada pela carreta, que acabou tombando e esmagando o veículo com os jovens dentro.

A cena do acidente foi descrita como devastadora pelas equipes de resgate. A van ficou completamente prensada sob o contêiner, dificultando o trabalho dos socorristas. Até o momento, nove corpos foram confirmados, já que a remoção total dos destroços ainda não foi concluída.

Entre os ocupantes da van, um adolescente de 17 anos conseguiu sobreviver ao desastre e foi encaminhado ao Hospital São José, em Joinville, com ferimentos graves. O motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves, enquanto o condutor do carro envolvido no acidente saiu ileso.

As autoridades locais aguardam a chegada de um guindaste para retirar o contêiner e acessar os corpos que ainda estão presos nos destroços da van. A rodovia permanece interditada no sentido Santa Catarina, sem previsão de liberação, o que causa congestionamento na região.

Os corpos das vítimas serão levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba para identificação. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade dos atletas.

O acidente lança um manto de luto sobre o esporte brasileiro e a comunidade de remo, deixando famílias devastadas e a região de Guaratuba em choque.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/08:40:23

