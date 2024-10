A 6 dias do 2º turno, veja como fica calendário eleitoral

2º turno ocorre neste domingo (27) em Belém e Santarém (Foto: Divulgação)

No Pará, 1,3 milhão de eleitores devem ir às urnas no domingo (27) para definir os prefeitos de Belém e Santarém.

As eleições de 2024 estão na reta final. A partir desta segunda-feira (21), faltarão apenas seis dias para o segundo turno, que, no Pará, ocorre em apenas dois municípios: na capital, Belém, e em Santarém, no oeste paraense.

Ao longo desta semana, a expectativa é de que as atividades de campanha sejam intensificadas. No entanto, os candidatos devem seguir o calendário estipulado pela Justiça Eleitoral, que rege o cronograma do pleito.

A sexta-feira (25) é o último dia para uso de equipamentos de som em campanhas, distribuição de material gráfico e realização de caminhadas, carreatas ou passeatas. O dia também marca o fim da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV.

Um dia antes, quinta-feira (24), é a data-limite dos comícios e do uso de sonorização fixa nas campanhas, sendo que o comício de encerramento pode ir até as 2h de sexta-feira. Também é o último dia para propaganda paga ou impulsionada na internet.

Eleitores não podem ser presos a partir desta terça (22)Já a partir desta terça-feira (22), eleitores passam a ter a prisão ou detenção proibida, exceto em flagrante delito, por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto. A medida vale até 48 horas após o fim da eleição, ou seja, até terça-feira (29).

Ana Victória Machado, advogada especialista em Direito Eleitoral, explica que, ao contrário do primeiro turno, em que a votação ocorreu em todas as cidades do Brasil, no segundo turno a regra aplica-se apenas às cidades onde haverá votação. No Pará, isso se restringe a Belém e Santarém.Ela também esclarece que essa medida vale apenas para eleitores que têm domicílio eleitoral nesses dois municípios.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/07:48:41

